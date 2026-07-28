ثورة تحكيمية مرتقبة.. أوروبا تعتمد نهجًا جديدًا لتقنية الفيديو

كشفت تقارير صحفية أن الاتحادات الأوروبية لكرة القدم، بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) والمجلس الدولي لكرة القدم (IFAB)، اتفقت على تقليص تدخل تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، بحيث يقتصر دورها على تصحيح الأخطاء التحكيمية الواضحة فقط.

ووفقًا للتقارير، جاء الاتفاق خلال اجتماع ضم الاتحادات الـ55 الأعضاء في يويفا، حيث تم التأكيد على ضرورة العودة إلى المبدأ الأساسي لاستخدام تقنية الفيديو، وهو: "أقل تدخل ممكن.. أكبر فائدة ممكنة".

وأوضحت التقارير أن هذا التوجه يهدف إلى تقليل التدخلات غير الضرورية لتقنية الـVAR، مع الحفاظ على دورها في تصحيح القرارات التحكيمية المؤثرة والواضحة، بما يسهم في زيادة انسيابية المباريات والحد من فترات التوقف الطويلة.