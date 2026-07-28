الصين: الخلافات مع الاتحاد الأوروبي لا تبرر فرض قيود أو ممارسة ضغوط

قال رئيس إدارة أبحاث السياسات بوزارة التجارة الصينية لين ويلونج، اليوم / الثلاثاء /، إن الاتحاد الأوروبي اتخذ مؤخرا سلسلة من الإجراءات الحمائية ضد الصين، الأمر الذي قوض بشكل كبير ثقة الشركات الصينية في التعاون مع التكتل.

وقال لين- خلال مؤتمر صحفي عقده المكتب الإعلامي لمجلس الدولة- إن التعاون بين الصين والاتحاد الأوروبي واسع النطاق، ومن الطبيعي أن تنشأ بين الجانبين خلافات واحتكاكات.

وأضاف أن هذه الخلافات لا ينبغي أن تُستخدم مبرراً لتوجيه اتهامات لا تستند إلى أساس، فضلاً عن اتخاذها ذريعة لفرض قيود أو ممارسة ضغوط أو تقويض التعاون العملي.

وأكد لين أن الصين مستعدة للعمل مع الاتحاد الأوروبي لإدارة الخلافات والاحتكاكات على نحو مناسب من خلال الحوار والتشاور.