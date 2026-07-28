وزيرا الرياضة والمالية يبحثان عدداً من الملفات المشتركة لدعم القطاع الرياضي والشبابي

التقى جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، أحمد كجوك وزير المالية، لبحث عدد من الملفات المشتركة ذات الأولوية، في إطار التنسيق المستمر بين الوزارتين لدعم خطط الدولة في تطوير القطاعين الرياضي والشبابي، وتعزيز الاستثمارات الموجهة للمشروعات القومية.

وتناول اللقاء مناقشة الاستعدادات الخاصة بمشاركة مصر في دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، بما يضمن تنفيذ برامج إعداد متكاملة للأبطال الرياضيين وتهيئة المناخ المناسب لتحقيق أفضل النتائج ورفع اسم مصر في المحافل الدولية.

شهد الاجتماع مناقشة الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر دورة الألعاب الأفريقية 2027، واستعراض الجوانب المالية والتنظيمية المرتبطة بالحدث، بما يسهم في خروجه بالصورة التي تعكس مكانة مصر وقدراتها الكبيرة على تنظيم واستضافة كبرى الفعاليات الرياضية القارية والدولية.

وتطرق اللقاء أيضاً إلى متابعة مشروع "اقتصاد الشباب"، باعتباره أحد المشروعات الاستراتيجية الهادفة إلى تمكين الشباب اقتصادياً، ودعم ريادة الأعمال، وخلق فرص عمل مستدامة، من خلال التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية.

أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين وزارتي الشباب والرياضة والمالية، بما يدعم تنفيذ المشروعات والبرامج ذات الأولوية، ويحقق مستهدفات الدولة في الاستثمار في الشباب والرياضة، باعتبارهما أحد الركائز الأساسية لبناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية المستدامة.