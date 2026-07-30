%46,6 زيادة في إيرادات النشاط الجاري للهيئات الاقتصادية عام 24/25

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة الاحصاء اليوم الخميس الموافق 30 / 7 / 2026 " النشرة السنوية للإحصاءات والمؤشرات المالية للهيئات الاقتصادية عام 2024/2025 .

رأس المال المدفوع

• ارتفعت قيمة رأس المال المدفوع لتصل 449,9 مليار جنيه عام 2024/2025 مقابل 375,1 مليار جنيه عام 2023/2024 بنسبه زيادة 20,0% نتيجة لارتفاع قطاع النقل والتخزين لتصل الي 215,3 مليار جنيه عام 2024/2025مقابل 202,7 مليار جنيه عام 2023/2024 بنسبه زيادة 6,3% ، وأيضا نتيجة لارتفاع قطاع العقارات والتأجير لتصل الي 11,8 مليار جنيه عام 2024/2025مقابل 7,8 مليار جنيه عام 2023/2024 بنسبة زيادة 51,4 %.

المشروعات تحت التنفيذ

ارتفعت قيمة المشروعات تحت التنفيذ لتصل إلى 1428,6 مليار جنيه عام 2024/2025 مقابل 887,0 مليار جنيه عن عام 2023/2024 بنسبة زيادة 61,1%نتيجة لارتفاع قطاع النقل والتخزين لتصل الي681,5 مليار جنيه عام 2024/ 2025 مقابل 494,5 مليار جنيه عام 2023/2024 بنسبة زيادة 37,8%

إيرادات النشاط الجاري

• ارتفعت إيرادات النشاط الجاري لتصل إلي 2564,7 مليار جنيه عام 2024/2025 مقابل 1749,2 مليار جنيه عام 2023/2024 بنسبة زيادة 46,6% ، نتيجة ارتفاعها في قطاع التعدين واستغلال المحاجر ليصل إلي 1420,1 مليار جنيه عام 2024/2025 مقابل 998,9 مليار جنيه عام 2023/2024 بنسبة زيادة 42,2% .

الفائض القابل للتوزيع

• ارتفعت قيمة الفائض القابل للتوزيع ليصل إلي 349,9 مليار جنيه عام 2024/2025 مقابل 314,2 مليار جنيه عام 2023/2024 بنسبة زيادة 11,4% ، نتيجة ارتفاع قطاع الصحة والعمل الاجتماعي ليصل 52,3مليار جنية عام 2024/2025 مقابل 40,1 مليار جنية عام 2023/2024 بنسبة زيادة 30,4%.

الأصول المتداولة

• ارتفعت قيمـة الأصول المتداولة لتصل الي 10246,9 مليار جنيه عام 2024/2025 مقابل 8670,0 مليار جنيه عام 2023/2024 بنسبة زيادة 18,2% ، نتيجة الارتفاع في كافة عناصرها (المخزون - مدينون - استثمارات ماليه).

الإعانات

• ارتفعت قيمة الإعانات لتصل الي 539,4 مليار جنيه عام 2024/2025 مقابل 520,5 مليار جنيه عام 2023 /2024 بنسبه زيادة 3,6 ٪ ، نتيجة ارتفاع الدعم المقدم لنشاط تجارة الجملة والتجزئة ليصل الي 165,5 مليار جنيه عام 2024/2025 مقابل 149,8 مليار جنيه بنسبه زيادة 10,5% , وايضا نتيجة ارتفاع الدعم المقدم لنشاط التامين والمعاشات ليصل الي 214,2 مليار جنية عام 2024/2025 مقابل 202,1 مليار جنيه عام 2023/2024 بنسبة زيادة 6,0 ٪.