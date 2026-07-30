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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

%46,6 زيادة في إيرادات النشاط الجاري للهيئات الاقتصادية عام 24/25

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء
آية الجارحي
نتيجة الثانوية العامة 2026

 أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة الاحصاء اليوم   الخميس   الموافق  30  /  7   / 2026 " النشرة السنوية للإحصاءات والمؤشرات المالية للهيئات الاقتصادية عام  2024/2025  .

رأس المال المدفوع

•    ارتفعت قيمة رأس المال المدفوع لتصل 449,9 مليار جنيه عام 2024/2025 مقابل 375,1 مليار جنيه عام 2023/2024 بنسبه زيادة  20,0% نتيجة لارتفاع قطاع  النقل والتخزين  لتصل الي 215,3  مليار جنيه عام 2024/2025مقابل 202,7 مليار جنيه عام 2023/2024 بنسبه زيادة 6,3% ، وأيضا نتيجة لارتفاع  قطاع العقارات والتأجير لتصل الي 11,8 مليار جنيه عام 2024/2025مقابل 7,8 مليار جنيه عام 2023/2024 بنسبة زيادة 51,4 %.

المشروعات تحت التنفيذ

ارتفعت قيمة المشروعات تحت التنفيذ لتصل إلى  1428,6 مليار جنيه عام 2024/2025 مقابل 887,0  مليار جنيه عن عام 2023/2024 بنسبة زيادة 61,1%نتيجة لارتفاع قطاع النقل والتخزين لتصل الي681,5 مليار جنيه عام 2024/ 2025 مقابل 494,5 مليار جنيه عام 2023/2024  بنسبة  زيادة 37,8% 

إيرادات النشاط الجاري

•    ارتفعت إيرادات النشاط الجاري لتصل إلي   2564,7 مليار جنيه عام 2024/2025 مقابل 1749,2 مليار جنيه عام 2023/2024 بنسبة زيادة 46,6% ، نتيجة ارتفاعها في  قطاع التعدين واستغلال المحاجر ليصل إلي 1420,1 مليار جنيه عام 2024/2025  مقابل 998,9  مليار جنيه عام 2023/2024  بنسبة    زيادة 42,2%  .

الفائض القابل للتوزيع

 

•    ارتفعت قيمة الفائض القابل للتوزيع ليصل إلي    349,9 مليار جنيه عام 2024/2025 مقابل 314,2 مليار جنيه  عام 2023/2024 بنسبة زيادة 11,4% ، نتيجة ارتفاع قطاع الصحة والعمل الاجتماعي ليصل 52,3مليار جنية عام 2024/2025 مقابل 40,1 مليار جنية عام 2023/2024 بنسبة زيادة 30,4%.

الأصول المتداولة

•    ارتفعت قيمـة الأصول المتداولة لتصل الي 10246,9 مليار جنيه عام 2024/2025 مقابل 8670,0 مليار جنيه عام 2023/2024 بنسبة زيادة 18,2% ، نتيجة الارتفاع في كافة عناصرها (المخزون - مدينون - استثمارات ماليه).

الإعانات

•    ارتفعت قيمة الإعانات لتصل الي 539,4 مليار جنيه عام 2024/2025 مقابل 520,5 مليار جنيه عام 2023 /2024 بنسبه زيادة    3,6 ٪ ، نتيجة ارتفاع الدعم المقدم لنشاط تجارة الجملة والتجزئة  ليصل الي 165,5 مليار جنيه عام 2024/2025 مقابل 149,8 مليار جنيه بنسبه زيادة  10,5% , وايضا نتيجة ارتفاع الدعم المقدم لنشاط التامين والمعاشات ليصل الي 214,2 مليار جنية عام 2024/2025 مقابل 202,1 مليار جنيه عام 2023/2024    بنسبة زيادة 6,0  ٪.

رأس المال المدفوع التأجير النقل التخزين التامين والمعاشات

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