رأس الحكمة تعزز خريطتها السياحية بافتتاح مشروع جديد بالساحل الشمالي

تشهد منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي افتتاح مشروع سياحي جديد في 31 يوليو 2026، ضمن توجه يستهدف دعم تنوع المنتج السياحي وتعزيز البنية التحتية للأنشطة الساحلية في المنطقة.

يقوم المشروع على مفهوم متكامل يجمع بين خدمات الضيافة والأنشطة الترفيهية في إطار تخطيطي موحد، مع اعتماد تصميم معماري مدروس ومعايير تجهيز مستوحاة من تجارب المنتجعات الدولية، بما يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للزوار ومواكبة التطورات المتسارعة في قطاع السياحة الساحلية.

ويقدم المشروع خدماته خلال موسم الافتتاح، إلى جانب تخصيص منطقة للمشروبات الخالية من الكحول، كما يشمل برنامجًا صيفيًا يتضمن تنظيم فعاليات فنية، في إطار تنظيم الأنشطة المصاحبة للموسم السياحي.

ويمتد المشروع على مساحة تقارب 125 فدانًا، مع اعتماد كثافة عمرانية منخفضة ترتكز على وحدات سكنية سياحية، إضافة إلى فندق ومنطقة تجارية ومساحات خضراء، بما يوفر بيئة متكاملة تجمع بين الإقامة والخدمات والترفيه ضمن نطاق واحد.