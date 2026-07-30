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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

أعراض الكبد الدهني.. كل ما تود معرفته عن المرض

أعراض الكبد الدهني
أعراض الكبد الدهني
هاجر هانئ
نتيجة الثانوية العامة 2026

الكبد الدهني هو حالة تراكم الدهون الزائدة في الكبد . الكبد هو العضو الرئيسي في الجسم المسؤول عن معالجة الطعام والفضلات.

يحتوي الكبد السليم على القليل جدًا من الدهون أو لا يحتوي عليها إطلاقًا. إذا أكثرت من شرب الكحول أو تناولت كميات كبيرة من الطعام، فإن جسمك يحوّل بعض السعرات الحرارية إلى دهون. تُخزّن هذه الدهون في خلايا الكبد.

يُصاب الشخص بالكبد الدهني عندما تشكل الدهون أكثر من 5% من الوزن الإجمالي للكبد.

بمرور الوقت، يمكن أن يؤدي الكبد الدهني إلى تليف الكبد (التندب).

إنه أمر شائع، حيث يعاني حوالي واحد من كل ثلاثة بالغين أستراليين من مرض الكبد الدهني.

يوجد نوعان رئيسيان من مرض الكبد الدهني:

مرض الكبد الدهني المرتبط بالتمثيل الغذائي (MAFLD)
مرض الكبد الدهني المرتبط بالكحول
يُعد مرض الكبد الدهني المرتبط بالتمثيل الغذائي النوع الأكثر شيوعًا من أمراض الكبد الدهنية. وكان يُطلق عليه سابقًا مرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD).

مرض الكبد الدهني المرتبط بالكحول ينتج عن الإفراط في شرب الكحول.

أعراض مرض الكبد الدهني


لا يُسبب مرض الكبد الدهني عادةً أعراضًا. أما الأشخاص الذين تظهر عليهم الأعراض فقد:

الشعور بالتعب أو الشعور العام بالتوعك
يعانون من ألم في الجزء العلوي الأيمن من البطن
إنقاص الوزن
من العلامات التي قد تدل على إصابتك بمرض الكبد الدهني الأكثر خطورة ما يلي:

اليرقان (اصفرار العينين والجلد)
كدمات
بول داكن (بول)
انتفاخ البطن
تقيؤ الدم
براز أسود 
حكة في الجلد

أسباب مرض الكبد الدهني


عادة ما يكون مرض الكبد الدهني ناتجًا عن عدد من العوامل على مدى فترة طويلة من الزمن.

أكثر أسباب الكبد الدهني شيوعاً هي:

زيادة الوزن أو السمنة ، وخاصة في منطقة البطن.
الإصابة بداء السكري من النوع الثاني أو مقاومة الأنسولين
ارتفاع نسبة الدهون في الدم - الكوليسترول أو الدهون الثلاثية
الإفراط في شرب الكحول
من الأسباب الأقل شيوعاً لمرض الكبد الدهني ما يلي:

قصور الغدة الدرقية
بعض الأدوية
الإصابة بمتلازمة تكيس المبايض (PCOS)
قد تُصاب بعض النساء بتشحم الكبد أثناء الحمل. يُعدّ تشحم الكبد الحاد أثناء الحمل من المضاعفات النادرة، وقد يحدث في الثلث الأخير من الحمل أو بعد الولادة بفترة وجيزة.

الكبد الدهني مرض الكبد الدهني أعراض مرض الكبد الدهني تليف الكبد

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