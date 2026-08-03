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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

جامعة جنوب الوادي الأهلية تفتح باب التقديم للعام الدراسي 2026-2027.. طريقة التقديم والكليات المتاحة وشروط القبول

جامعة جنوب الوادي الأهلية
جامعة جنوب الوادي الأهلية
يوسف رجب

أعلنت جامعة جنوب الوادي الأهلية بقنا فتح باب التقديم الإلكتروني للطلاب الراغبين في الالتحاق بكليات الجامعة للعام الجامعي 2026-2027، وذلك في إطار استعداداتها لاستقبال دفعة جديدة من الطلاب، مع إتاحة التقديم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي، وفق الضوابط والقواعد التي حددها المجلس الأعلى للجامعات الأهلية ووزارة التعليم العالي.

موعد التقديم في جامعة جنوب الوادي الأهلية

أوضحت الجامعة أن التقديم الإلكتروني بدأ اعتبارًا من يوم الأحد 2 أغسطس 2026، من خلال الرابط الإلكتروني المخصص للقبول، مؤكدة أنه سيتم الإعلان عن موعد غلق باب التقديم قبل إغلاقه بنحو 24 ساعة.

الفئات المسموح لها بالتقديم

أكد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، أن التقديم متاح للطلاب الحاصلين على:

  • الثانوية العامة 2026.
  • مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM).
  • الثانوية الأزهرية.
  • الثانوية البريطانية.
  • مدارس النيل.
  • المعاهد الفنية الصناعية والتجارية.
  • دبلومات المدارس الفنية الصناعية والتجارية بنظامي الثلاث والخمس سنوات.
  • الدبلوم الفني للتمريض.
  • مدارس WE لعام 2026.

وأشار إلى أن الجامعة تستهدف تقديم خدمات تعليمية متطورة تلبي احتياجات سوق العمل على المستويين المحلي والدولي.

الكليات والبرامج المتاحة

تشمل البرامج الدراسية المتاحة بجامعة جنوب الوادي الأهلية:

  • الطب والجراحة.
  • طب الفم والأسنان.
  • الصيدلة.
  • العلاج الطبيعي.
  • التمريض.
  • الهندسة.
  • الحاسبات والذكاء الاصطناعي.
  • العلوم الإدارية والمالية.
  • الألسن شعبة اللغة الإنجليزية.
  • الألسن شعبة اللغة الفرنسية.

رسوم التقديم في جامعة جنوب الوادي الأهلية

وأوضح الدكتور محمد إسماعيل، النائب الأكاديمي لجامعة جنوب الوادي الأهلية، أن رسوم طلب الالتحاق تبلغ 1500 جنيه لكل برنامج على حدة، وهي رسوم غير قابلة للاسترداد.

وأضاف أنه يمكن للطالب التقديم إلى أكثر من برنامج إلكترونيًا، على أن يتم سداد رسوم مستقلة لكل طلب، مع إتاحة السداد من خلال منافذ شركة فوري.

ضوابط وشروط القبول

أكدت الجامعة أن القبول يتم وفق الحد الأدنى المعتمد من المجلس الأعلى للجامعات الأهلية ووزارة التعليم العالي، كما أن التقديم الإلكتروني يُعد مبدئيًا، ويخضع لقواعد التنسيق الداخلي والطاقة الاستيعابية لكل كلية.

وشددت الجامعة على أنها لا تتعامل مع أي مكاتب أو وسطاء، وأن إجراءات التقديم تتم بشكل مباشر وحصري من خلال الطالب عبر الرابط الرسمي المخصص للتقديم.

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