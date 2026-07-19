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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بدء عمل لجنة التصنيف الدولي والاستدامة بجامعة جنوب الوادي الأهلية

اجتماع جامعة جنوب الوادى الهلية
اجتماع جامعة جنوب الوادى الهلية

عقد الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة قنا والقائم بأعمال رئيس جامعة جنوب الوادي الأهلية اجتماعاً بمقر الجامعة الأهلية لبحث آليات بدء العمل الفعلي للجنة التصنيف الدولي والاستدامة لجامعة جنوب الوادي الأهلية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد وائل عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور محمد إسماعيل، النائب الأكاديمي لجامعة جنوب الوادي الأهلية، والدكتور حسن أحمد محمد رئيس لجنة التصنيف الدولي والاستدامة بجامعة قنا، عمرو فتحي، مدير عام العلاقات العامة والإعلام، بدوي محمد البدوي، مدير مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا وعضو اللجنة.

وأكد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، الأهمية البالغة لتشكيل هذه اللجنة، مشيراً إلى أنها تأتي تماشياً مع التوجهات الوطنية بتعظيم تواجد الجامعات الأهلية في التصنيفات العالمية الرصينة، وأوضح أن الهدف الأساسي من هذا التشكيل هو تعزيز مكانة الجامعة على الصعيدين الإقليمي والدولي وترسيخ ركائزها الأكاديمية.

ووجه رئيس جامعة قنا، بتشكيل اللجنة الاشرافية العليا واللجنة التنفيذية للتصنيف الدولي بالجامعة الأهلية وتضم اللجنة التنفيذية فريق عمل تقني، توثيقي، فني، توعوي، وبدء العمل الفوري والفعلي للجنة لتنفيذ المهام المطلوبة منها والتركيز على استيفاء معايير التصنيفات الدولية.

وأشار عكاوى، إلى أهمية الاهتمام بالتوثيق لمختلف الفعاليات وعمل منصة رقمية لجمع البيانات بدقة، مؤكداً أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لإنشاء كيانات أكاديمية وإدارية ومجتمعية من شأنها استيفاء المعايير المطلوبة.

قنا جامعة جنوب الوادى الأهلية لجنة التصنيف الدولي جامعة قنا التصنيفات العالمية أخبار قنا

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