التنمية المحلية : المحافظات جاهزة للتعامل مع أي توابع محتملة للهزة الأرضية

قال الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة بوزارة التنمية المحلية، إنّ المواطنين بشأن احتمالات وقوع توابع للهزة الأرضية، مؤكدًا أن المحافظات في حالة استعداد كامل للتعامل مع أي مستجدات قد تطرأ خلال الساعات المقبلة. وقال: «إحنا فعلاً جاهزين إن شاء الله... لو في أي توابع أو في أي تداعيات للهزة الأرضية».

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "الصورة"، عبر قناة "النهار"، أنّ خطط الطوارئ تشمل جاهزية المعدات الهندسية والإمكانات الفنية، إلى جانب تجهيز فرق وأطقم الإغاثة والتدخل السريع، فضلاً عن توفير أماكن الإيواء اللازمة لاستقبال أي حالات قد تستدعي الإخلاء، بما يضمن سرعة احتواء أي موقف طارئ.

وأشار إلى أن التنسيق مستمر بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات وكافة أجهزة الدولة، بما يضمن التعامل الفوري مع أي تداعيات محتملة، مؤكدًا أن منظومة إدارة الأزمات تعمل بكامل طاقتها لضمان الحفاظ على سلامة المواطنين واستمرار الجاهزية في جميع أنحاء الجمهورية.