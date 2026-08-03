زلزال الفجر | سعيد حلمي : العقارات المتضررة قديمة وغير مأهولة

قال الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة بوزارة التنمية المحلية، إنّ جميع العقارات التي وردت بشأنها بلاغات عقب الهزة الأرضية هي عقارات قديمة وغير مأهولة بالسكان، وكانت قد صدرت لها بالفعل قرارات إزالة من اللجان الهندسية والفنية المختصة بالمحافظات. وقال: «هي طبعاً بالفعل... مباني قديمة فعلاً وغير مأهولة بالسكان».



وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، إنّ مقدمة برنامج "الصورة"، عبر قناة "النهار"، أنّ الدكتورة منال عوض وجهت بسرعة إزالة هذه العقارات، كما أصدرت تعليمات للجان الفنية والهندسية ولجان المنشآت الآيلة للسقوط بمراجعة جميع المنشآت التي سبق أن صدرت لها قرارات ترميم، للتأكد من سلامتها الإنشائية، مؤكدًا أنه «الحمد لله مفيش أي إصابات بشرية على مستوى الـ27 محافظة».

وأوضح أن المحافظات كانت على درجة عالية من الجاهزية، سواء من خلال تجهيز أماكن للإغاثة أو توفير مواقع بديلة للإيواء في حال استدعت الظروف إخلاء أي عقارات متضررة، لافتًا إلى أن تجربة المحاكاة التي شهدها افتتاح القيادة الاستراتيجية والهيئة القومية للأزمات والطوارئ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أسهمت في رفع كفاءة المحافظات في تنفيذ خطط الإخلاء والإيواء والتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة.