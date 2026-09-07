المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ينتقد إعادة طرح الملف النووي أمام مجلس الأمن

قال المتحدث باسم خارجية إيران إسماعيل بقائي إن طهران ستتخذ إجراءات ردا على أي قرار تتبناه الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضدها في ظل مساع غربية لإصدار قرار بشأن برنامج إيران النووي.

وقال بقائي، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إن تحرك الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا لاستصدار قرار ضد إيران "غير منطقي"، معتبرا أن الظروف الأمنية الناجمة عما وصفه بالحرب المفروضة جعلت وصول مفتشي الوكالة إلى بعض المنشآت النووية الإيرانية أمرا صعبا.

واتهم المتحدث الولايات المتحدة وإسرائيل بالتسبب في القيود المفروضة على وصول المفتشين، قائلا إنهما تستغلان لاحقا عدم القدرة على الوصول إلى المنشآت لتوجيه اللوم إلى طهران. كما انتقد محاولات إعادة طرح الملف النووي الإيراني أمام مجلس الأمن الدولي.

وأضاف أن طهران لا تنظر إلى التفاوض بوصفه خيارا جيدا أو سيئا في حد ذاته، بل أداة دبلوماسية تستخدمها لحماية مصالحها الوطنية وأمنها القومي، بالتنسيق مع المؤسسات المختصة.

ولم يوضح بقائي طبيعة الإجراءات التي قد تتخذها إيران إذا أقر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا ضدها.

وانتقد بقائي التصريحات الصادرة عن المسؤولين الأمريكيين مثل نائب الرئيس جي دي فانس، واصفا ما جرى طوال الأشهر الماضية بأنه ليس مجرد حرب بل هو "عدوان سافر وحصار بحري وحرب اقتصادية مستمرة" ضد السيادة الإيرانية.