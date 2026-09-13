أخبار الوادي الجديد: مدير التعليم يضع اللمسات الأخيرة لانطلاق الدراسة.. ووكيل الصحة يتفقد اللمسات النهائية بوحدة طب الأسرة الجديدة بـ«القصر»

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من أهمها:

مدير تعليم الوادي الجديد يضع اللمسات الأخيرة لانطلاق الدراسة ويستعرض آليات سد العجز بالمدارس

ترأس عبد الرحمن محمد، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، اجتماعًا موسعًا مع قيادات قطاع التعليم بالمحافظة، بحضور مديري العموم والإدارات التعليمية والإدارات النوعية، وذلك لمتابعة الاستعدادات النهائية لانطلاق العام الدراسي الجديد 2026/2027.

جاء الاجتماع تحت رعاية الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، وفي إطار حرص مديرية التربية والتعليم على ضمان جاهزية المدارس وبدء الدراسة بصورة منظمة ومستقرة.



واستهل مدير المديرية الاجتماع بالترحيب بالحضور، وتقديم التهنئة بمناسبة العام الدراسي الجديد، مؤكدًا أهمية تكاتف جميع الجهود خلال المرحلة الحالية للخروج ببداية قوية للعملية التعليمية بمختلف مدارس المحافظة.

وناقش الاجتماع الموقف التنفيذي للاستعدادات النهائية، إلى جانب استعراض الآليات التي اتخذتها المديرية لسد العجز في مختلف المواد الدراسية، من خلال الاستفادة من الموارد البشرية المتاحة، وتوظيف الزيادات الموجودة في أعداد أعضاء هيئة التدريس بمختلف التخصصات، بما يسهم في تحقيق التوازن في توزيع المعلمين وتلبية احتياجات المدارس.

كما تناول الاجتماع تنفيذ أعمال التدوير بين أعضاء هيئة التدريس، وفق الضوابط والقواعد المنظمة، وبما يحقق العدالة والاستقرار داخل المؤسسات التعليمية، مع مراعاة احتياجات المدارس والإدارات التعليمية.

وشدد مدير المديرية على ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية، وتحقيق الانضباط الكامل منذ اليوم الأول للدراسة، والالتزام بتنفيذ التعليمات الوزارية والخطط الزمنية المحددة.

وأكد أن نجاح انطلاق العام الدراسي مسؤولية مشتركة تتطلب الجدية والانضباط والتنسيق المستمر بين جميع القيادات والعاملين بقطاع التعليم، بما يضمن توفير بيئة تعليمية مستقرة وتحقيق أفضل استفادة للطلاب.

وكيل صحة "الوادي الجديد" يتفقد اللمسات النهائية بوحدة طب الأسرة الجديدة بالقصر

تابع الدكتور حسام صفوت، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، أعمال التجهيز والتطوير واللمسات النهائية بمبنى وحدة طب الأسرة الجديدة بقرية القصر، التابعة لمركز الداخلة، وذلك للوقوف على مدى جاهزيتها تمهيدًا لدخولها الخدمة خلال الفترة المقبلة، في إطار خطة المحافظة لتطوير منظومة الرعاية الصحية الأولية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية رافقه خلالها الدكتور عبد الله كامل، مدير الإدارة الصحية بالداخلة، حيث تفقد وكيل وزارة الصحة أعمال التجهيزات الجارية بالوحدة، واطلع على الموقف التنفيذي للأعمال، إلى جانب مراجعة ما تم الانتهاء منه من تجهيزات فنية وإنشائية، ومدى جاهزية مختلف الأقسام والمرافق لاستقبال المواطنين .

ووجَّه الدكتور حسام صفوت، بسرعة الانتهاء من جميع الأعمال المتبقية، مع ضرورة مراجعة كافة التجهيزات والتأكد من كفاءتها، بما يضمن جاهزية الوحدة للتشغيل وفق المعايير المعتمدة، وتوفير بيئة صحية آمنة للمرضى والمترددين والعاملين.

وشدد وكيل وزارة الصحة، على أهمية الانتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن، مع مراعاة جودة التنفيذ وعدم التهاون في أي من اشتراطات التشغيل، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي هو دخول الوحدة الخدمة في أقرب وقت لتوفير خدمات الرعاية الصحية الأولية لأهالي قرية القصر والمناطق المحيطة بها.