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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

طيران الإمارات: ارتفاع حجوزات الشتاء بعد موسم صيفي فاق التوقعات

طيران الإمارات
طيران الإمارات
خاطر عبادة

أعلنت شركة طيران الإمارات، الاثنين، عن ارتفاع حجوزاتها للسفر الشتوي على أساس سنوي في عدد من الوجهات، بالتزامن مع توسعها لتشغيل رحلات جديدة، وذلك بعد أن سجلت موسماً صيفياً فاق التوقعات في أعقاب الاضطرابات التي خلفتها الحرب الإيرانية على قطاع الطيران بالمنطقة.


وأوضحت الناقلة في بيان، وفقا لوكالة رويترز، أن الطلب على رحلاتها ارتفع حالياً مقارنة بالعام الماضي في أسواق تشمل جنوب إفريقيا والبرازيل والهند ومصر، إلى جانب نيبال عبر اتفاقية الرمز المشترك مع "فلاي دبي".


تعافٍ تدريجي بعد صدمة الحرب


وأشار البيان إلى أن الحرب الإيرانية أثرت على حركة السفر في وقت سابق من العام الجاري، عبر رفع أسعار الوقود وتعطيل جداول الرحلات في الشرق الأوسط وخارجه.

وتعرضت شبكات كبرى شركات الطيران في المنطقة لاضطرابات ملحوظة خلال فترة التصعيد، قبل أن تستأنف نشاطها تدريجياً. 


وقالت طيران الإمارات إنها تعمل حالياً بنحو 93% من طاقتها التشغيلية السابقة للاضطرابات، بعد أن نقلت أكثر من 8.6 مليون مسافر خلال شهري يوليو وأغسطس.

دبي تواصل جذب المسافرين

وسجلت رحلات الشركة من وإلى مناطق غرب آسيا وأوروبا والشرق الأوسط والأمريكتين وإفريقيا معدلات إشغال تجاوزت 75% خلال الصيف، مع أداء قوي بشكل خاص في إندونيسيا وبين وجهات المملكة المتحدة.
وأكدت الشركة استمرار دبي في استقطاب حركة سفر كثيفة، بما في ذلك في نهاية أغسطس مع عودة المقيمين إلى مركز الأعمال والسياحة الخليجي قبيل انطلاق العام الدراسي الجديد.


في السياق ذاته، توقعت "مطارات دبي" الأسبوع الماضي أن يصل عدد المسافرين السنوي إلى نحو 70 مليون مسافر بنهاية 2026، بعد أن سجلت انخفاضاً بأكثر من 30% في النصف الأول من العام.


توسعات جديدة


وأعلنت طيران الإمارات عن خطط تشغيلية جديدة تشمل إطلاق رحلات مباشرة إلى هلسنكي اعتباراً من أكتوبر المقبل، إلى جانب زيادة السعة المقعدية على خطوط أكرا وهانوي.

ولفتت الناقلة إلى ظهور اتجاه عام بين العملاء للميل إلى حجز الرحلات في فترات أقرب من موعد المغادرة، مقارنة بالسنوات الماضية.
 

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