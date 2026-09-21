ترامب: نعمل على صفقة ضخمة لشراء البوتاس من بيلاروس بدلا من كندا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن بلاده تعمل على إبرام اتفاق تجاري مع بيلاروس لاستيراد مادة البوتاس الكيميائية المستخدمة بكثافة في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية بأسعار أقل بكثير من التي تُستورد بها من كندا.

وكتب الرئيس الأمريكي -في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "تروث سوشال"- "تعمل الولايات المتحدة على إبرام صفقة ضخمة لشراء البوتاس من بيلاروس. وسيكون السعر أقل بكثير مما ندفعه حالياً لكندا. إنها أخبار سارة للغاية لمزارعينا ومربي الماشية لدينا".

يأتي تصريح الرئيس الأمريكي على خلفية الحرب التجارية المتصاعدة بين الجارتين أمريكا وكندا، والتي دفعت كلا من الطرفين للسعي إلى إقامة اتفاقات تجارية تغني كلا منهما عن الآخر.