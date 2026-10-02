نائب رئيس جامعة عين شمس يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من قسم اللغات الأوروبية بكلية الآداب

تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، أُقيم حفل تخرج دفعة جديدة من خريجي قسم الحضارة واللغات الأوروبية القديمة بكلية الآداب بالجامعة، بحضور الأستاذ الدكتور رامي ماهر غالي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وشهد الحفل حضور الدكتورة حنان كامل، عميدة كلية الآداب، والدكتورة ريم الكباريتي، مدير رابطة خريجي جامعة عين شمس، الدكتورة نجلاء عزت, رئيس قسم الحضارة واللغات الأوروبية القديمة ،إلى جانب أعضاء هيئة التدريس وأسر الخريجين وذويهم.

في كلمته خلال الحفل، هنأ الدكتور رامي ماهر غالي خريجي القسم بهذه المناسبة، معربًا عن سعادته بمشاركتهم هذه اللحظة المميزة من حياتهم، ومؤكدًا أن يوم التخرج يمثل ثمرة سنوات من الجد والاجتهاد، وبداية لمسيرة جديدة تتطلب مواصلة التعلم والعمل وتحويل ما اكتسبوه من علم ومعرفة إلى إنجازات حقيقية في حياتهم العملية.

كما وجه التهنئة إلى أسر الخريجين، الذين كانوا شركاء أساسيين في رحلة أبنائهم، متمنيًا للخريجين مستقبلًا حافلًا بالنجاح والتميز، وأن يكونوا خير سفراء لجامعة عين شمس في مختلف ميادين العمل.

ومن جانبها، أعربت الأستاذة الدكتورة حنان كامل عن سعادتها بمشاركة أبنائها الطلاب فرحتهم بيوم التخرج، مؤكدة أن هذه اللحظة لا تمثل نهاية سنوات الدراسة، وإنما بداية لطريق جديد من العمل والعطاء وتحقيق الطموحات، مشيرة إلى أن ما حصده الطلاب من علم وخبرات داخل الكلية يمثل رصيدًا مهمًا ينطلقون به نحو المستقبل، وموجهة خالص التهنئة لهم ولأسرهم بهذه المناسبة التي تكلل سنوات من الجهد والمثابرة.

كما وجهت الدكتورة ريم الكباريتي، مدير رابطة خريجي جامعة عين شمس، التهنئة إلى خريجي القسم، مؤكدة أن التخرج يمثل بداية مرحلة جديدة من العطاء وتحقيق الطموحات، ومشيرة إلى أن الرابطة ستظل داعمة لأبنائها الخريجين، وحريصة على تعزيز التواصل بينهم وبين جامعتهم، ومتمنية لهم مستقبلًا مشرقًا حافلًا بالنجاح والتميز.

وأكدت الدكتورة نجلاء عزت، رئيس قسم الحضارة واللغات الأوروبية القديمة أن يوم التخرج يمثل لحظة استثنائية تتوج رحلة من الاجتهاد والمثابرة، معربة عن فخرها بخريجي القسم واعتزازها بما حققوه، ومتمنية لهم أن يحملوا ما تعلموه من علم وقيم وخبرات إلى حياتهم العملية، وأن يواصلوا مسيرتهم بثقة وطموح، ليكونوا امتدادًا مشرفًا لقسمهم وكليتهم وجامعتهم.



تضمن برنامج الحفل عرض فيديو تعريفي عن قسم الحضارة واللغات الأوروبية القديمة، استعرض هويته ومسيرته العلمية، والمجالاته الدراسية والمعرفية بالقسم ، إلى جانب الأنشطة المتاحة به بما أتاح للحضور التعرف على جانب من التجربة التعليمية التي عاشها الخريجون خلال سنوات دراستهم، ودور القسم في إعداد خريجيه.

وتقديرًا لدور القيادات الجامعية في دعم الطلاب ومساندة المسيرة التعليمية، جرى تكريم الدكتور رامي ماهر غالي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذة الدكتورة ريم الكباريتي، مدير رابطة خريجي الجامعة ، والأستاذة الدكتورة حنان كامل، عميدة كلية الآداب.



كما شمل التكريم عددًا من أساتذة وأعضاء هيئة التدريس بقسم الحضارة واللغات الأوروبية القديمة، عرفانًا بعطائهم العلمي ودورهم في دعم الطلاب وما قدموه من علم وخبرة أسهما في إعداد أجيال من خريجي القسم.

واحتفاءً بأصحاب المناسبة، جرى تكريم خريجي القسم وتسليمهم شهادات التكريم، وسط أجواء مفعمة بالفخر والفرح، تقديرًا لما بذلوه من جهد خلال سنوات الدراسة، وما حققوه من إنجاز يمثل بداية لمسيرة جديدة في حياتهم العلمية والعملية.

أقيمت الاحتفالية تحت إشراف الدكتورة نجلاء عزت, رئيس قسم الحضارة واللغات الأوروبية القديمة، وبالتعاون مع رابطة خريجي جامعة عين شمس، وبمشاركة إدارة رعاية الشباب بالكلية في تنظيم ومتابعة فعاليات الحفل، وتضمنت الاحتفالية فقرات فنية ، حيث قدمت فرقة روح الشرق مجموعة من الفقرات الغنائية والموسيقية، أضفت على الأجواء مزيدًا من البهجة والحيوية، وسط تفاعل الحضور وسعادة الخريجين وأسرهم، لتكتمل ملامح الاحتفال بالعلم والفن والفرح.



وفي ختام الحفل، التُقطت الصور التذكارية للخريجين وأعضاء هيئة التدريس وقيادات الجامعة والكلية، لتوثيق هذه المناسبة التي جمعتهم احتفاءً بسنوات من العلم والجهد، ولتبقى هذه اللحظات ذكرى مميزة في مسيرتهم الجامعية.