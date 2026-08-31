شوبير يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة محمد معروف ووائل جمعة

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تفاصيل تواصله مع عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام السابق، بشأن الجدل المثار حول المحادثة المزعومة بين الحكم الدولي محمد معروف ووائل جمعة، مدير الكرة بالنادي الأهلي، خلال مباراة الأهلي وزد في الدوري المصري الممتاز.

كانت الساعات الماضية قد شهدت حالة من الجدل بعد تداول أنباء عن وجود حديث بين محمد معروف ووائل جمعة، تضمن عبارات بشأن لاعب الأهلي علي محمود، وهو ما أثار ردود فعل واسعة. وكان شوبير قد أكد في وقت سابق أن الواقعة تحتاج إلى التحقق، مشيرًا إلى أن كل ما يصدر عن طاقم التحكيم داخل الملعب يتم تسجيله.

وقال أحمد شوبير، خلال تصريحات إذاعية، إنه تواصل أمس مع عصام عبد الفتاح، وأكد أن ما يتم تداوله بشأن المحادثة المزعومة غير صحيح بنسبة كبيرة للغاية.

وأوضح شوبير أن عبد الفتاح قال له: «99.99% من المحادثة المزعومة للحكم محمد معروف مع وائل جمعة غير صحيحة»، مشيرًا إلى أن لجنة الحكام تعتزم الاستماع إلى التسجيلات وكشف الحقيقة أمام الرأي العام.

وأضاف شوبير أن عصام عبد الفتاح أكد أنه تواصل مع محمد معروف، الذي نفى تمامًا صحة ما نُسب إليه في المحادثة المتداولة، كما تواصل مع وائل جمعة، الذي نفى بدوره ما تم تداوله، مؤكدًا أن الكلام المنسوب إليه «هراء لا أساس له من الصحة».

وتابع شوبير: «قالي كمان اتكلمت مع الحكم ونفى الكلام تمامًا، وكلمت وائل جمعة قال الكلام ده كله هراء لا أساس له من الصحة».

واختتم أحمد شوبير تصريحاته قائلًا: «النهاردة هنطلع المحادثات ونسمعها وهنقول للناس، فننتظر وحضرتك طلع لي المكالمة للناس»، في إشارة إلى انتظار الكشف عن التسجيلات التي من شأنها حسم الجدل المثار حول الواقعة.

كان عصام عبد الفتاح قد أعلن بالفعل أن لجنة الحكام ستستمع إلى تسجيلات غرفة تقنية الفيديو الخاصة بمباراة الأهلي وزد، مؤكدًا أن الـVAR يسجل كل ما يدور، وأن اللجنة سترد على ما أثير بشأن الواقعة بشكل قاطع.