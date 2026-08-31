اعلامي: إذا ثبتت صحة رواية كريم حسن شحاتة رفع له القبعة

انتقد الإعلامي أحمد أسامة، مقدم برنامج «في ضهر الأهلي»، تصريحات الإعلامي كريم حسن شحاتة بشأن واقعة الحكم محمد معروف والمحادثة المزعومة مع وائل جمعة، مطالبًا بالكشف عن الحقيقة كاملة من خلال الاستماع إلى تسجيلات غرفة تقنية الفيديو «VAR».

وقال أحمد أسامة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن كريم حسن شحاتة لخص موقفه خلال مداخلة مع الإعلامي أبو المعاطي زكي في جملة قال فيها: «أنا عارف إن أنا الحلقة الأضعف في القصة دي لأن مفيش ورايا منظومة تساندني».

وأوضح أسامة أن هذا التفسير، من وجهة نظره، غير صحيح، قائلًا إن كريم يعمل في قناة فضائية لها اسمها وتاريخها، وبالتالي فإن الأمر لا يتعلق بسمعته كإعلامي فقط، وإنما يمتد إلى سمعة القناة التي يعمل بها، مؤكدًا أن مصلحة الطرفين واحدة.

وأشار إلى أن تصريحات كريم تضمنت، بحسب وصفه، عددًا من التناقضات التي تحتاج إلى توضيح، لافتًا إلى قول كريم: «مقدرش أطلع على الهوا وأقول معلومة زي دي إلا لو أنا متأكد منها مليون في المية».

وتساءل أحمد أسامة: «طيب يا كريم هي المعلومة كانت معاك قبل الهوا ولا أثناء الهوا؟»، موضحًا أن كريم أكد أن المعلومة وصلت أثناء الحلقة إلى رئيس التحرير وفريق الإعداد.

وأضاف أسامة أن معلومة بهذا الحجم، حتى مع وجود ثقة في فريق الإعداد، كانت تحتاج إلى وقت للتحقق منها قبل طرحها على الهواء، معتبرًا أن كريم اعتمد على مصدر المعلومة، وفق روايته، بعدما وصلت إليه من فريق داخل نادي زد.

وتساءل: «هل فريق زد ضعيف إنه يكتب في أسباب اعتراضه على التحكيم في البيان المعلومة دي؟ هل فريق زد من خارج فرق الدوري المصري ولا يحق له سماع تقنية الفيديو؟».

واعتبر أحمد أسامة أن كريم حسن شحاتة يكون «الحلقة الأضعف» في حالة واحدة فقط، وهي أن يكون قد تحول إلى أداة لإثارة الجدل على الهواء وتنفيذ أفكار دون سند أو دليل.

وأضاف: «لكن خليني معاك للنهاية، حضرتك سهل تبقى حلقة قوية، اطلب من مصادرك في فريق زد يطلبوا سماع محادثة غرفة الـVAR، سهلة خالص أهو، مش أنت مصدرك فريق زد؟».

وانتقد أسامة، كذلك، اعتماد كريم في تأكيد روايته على معرفته بالحكم محمد معروف وطريقة تعامله مع الأندية الشعبية، معتبرًا أن هذا الأمر يمثل اتهامًا آخر للحكم ويحتاج بدوره إلى دليل.

ودعا مقدم برنامج «في ضهر الأهلي» جميع المعنيين بالمجال الرياضي إلى طلب الاستماع إلى محادثات الحكم داخل غرفة تقنية الفيديو، ونشرها عبر الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة، مؤكدًا أن كشف التسجيلات هو الطريق الأفضل لحسم الجدل.

وطرح أحمد أسامة احتمالين بشأن الواقعة، أولهما صحة رواية كريم حسن شحاتة، وفي هذه الحالة طالب بالاعتذار له والإشادة بما وصفه بـ«الانفراد القوي»، مع اتخاذ العقوبات المناسبة ضد الحكم محمد معروف حال ثبوت إدانته وعدم تطبيق القانون أو محاولة مجاملة الأهلي.

كما طالب، في هذه الحالة، بالتحقيق مع حكام غرفة الـVAR، وتحديد الأشخاص الذين يعملون حاليًا في منظومة التحكيم، إلى جانب فحص وقائع سابقة متعلقة بتسريب محادثات الحكام.

أما الاحتمال الثاني، بحسب أسامة، فهو عدم صحة الرواية التي نقلها كريم حسن شحاتة، وفي هذه الحالة طالب باتخاذ الإجراءات القانونية والإعلامية المناسبة، ومنها تدخل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إذا ثبت تلاعبه بسمعة شخصيات أو كيانات رياضية.

كما تحدث عن إمكانية اتخاذ محمد معروف إجراءات قانونية ضد كريم حسن شحاتة، إلى جانب تحرك النادي الأهلي لدى الجهات المعنية، حال ثبوت عدم صحة الاتهامات المتداولة.

وانتقد أحمد أسامة ما وصفه بعدم تعلم كريم حسن شحاتة من أخطاء الماضي، مشيرًا إلى واقعة قديمة مع أحمد فتحي، معتبرًا أن تكرار طرح معلومات دون التحقق الكافي منها يمثل إشكالية في العمل الإعلامي.

وشدد أسامة في ختام منشوره على ضرورة أن تتم أي تحقيقات أو إجراءات تتعلق بالواقعة بشفافية كاملة، بعيدًا عن الحسابات والعلاقات الشخصية، مؤكدًا أن الأهم هو الوصول إلى الحقيقة، ومحاسبة المخطئ حال ثبوت ارتكابه مخالفة.