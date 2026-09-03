قرر الوزير جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة بناءً على تقرير مديرية الشباب والرياضة بـ محافظة بورسعيد حل مجلس إدارة مركز التنمية الشبابية بـ بورفؤاد.

جاء القرار على خلفية الواقعة التي شهدها المركز خلال الأيام الماضية، وذلك حفاظًا على انتظام العمل وضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات للمترددين وأعضاء الجمعية العمومية.

رسميا حل مجلس إدارة مركز بورفؤاد للتنمية الشبابية وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارته

وأعلن محمد عبدالعزيز ، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بورسعيد، أنه بناءً علي الخطاب الوارد من الادارة المركزية لمراكز الشباب والتنمية الشبابية قد تقرر تشكيل لجنة مؤقتة من مديرية الشباب والرياضة لتولي إدارة المركز خلال المرحلة المقبلة، والإشراف على كافة الأمور التنظيمية والإدارية، بما يضمن استمرار الأنشطة والخدمات دون تأثر.



ومن المقرر أن تعمل اللجنة الجديدة على متابعة سير العمل داخل المركز، والاستماع إلى مطالب الأعضاء ورواد المركز، والعمل على تطوير مستوى الخدمات المقدمة، بما يتماشى مع الدور المجتمعي والرياضي الذي يؤديه المركز.



وتأتي هذه الخطوة في إطار الحرص على تحقيق الاستقرار داخل المركز ، والحفاظ على حقوق أعضاء الجمعية العمومية، وتوفير بيئة مناسبة لممارسة الأنشطة المختلفة، مع التأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد اهتمامًا أكبر بتطوير الخدمات المقدمة والارتقاء بمستوى الأداء.



وتؤكد مديرية الشباب والرياضة أن مصلحة أعضاء الجمعية العمومية ورواد المركز تأتي في مقدمة الأولويات، وأن اللجنة المكلفة بإدارة المركز ستعمل على تسيير الأمور بكفاءة خلال الفترة المقبلة، بما يحقق الصالح العام ويعيد للمركز دوره في خدمة الشباب والمجتمع.