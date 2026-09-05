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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

نسرين طافش تبهر متابعيها بهذه الإطلالة.. شاهد

نسرين طافش
نسرين طافش
هاجر هانئ

حرصت الفنانة نسرين طافش على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الڤيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.


إطلالة نسرين طافش


تألقت نسرين طافش في الصور بإطلالة مختلفة، حيث ارتدت توب ذا أكمام مكشوفة واتسم بصيحة ال polka dot ونسقت معه بنطلون باللون الأسود.
أنتعلت نسرين طافش حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأحمر مع حقيبة يد كبيرة الحجم بنفس اللون وتزينت ببعض الإكسسوارات العصرية.
أما من الناحية الجمالية، بدت نسرين طافش بخصلات شعرها البني المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا لافتا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الأحمر.

نسرين طافش إطلالة نسرين طافش صور نسرين طافش

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