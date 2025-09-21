قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بالزيادة الأخيرة
الإسكان: منصة الوحدات البديلة للايجار القديم جاهزة
خاص| بينهم 3 معاونين للوزير.. «الصحة» على موعد مع أكبر حركة تغييرات
من بينهم مصر.. ترامب يدعو قادة 6 دول إلى اجتماع في المكتب البيضاوي (تفاصيل)
جدول مرتبات شهر سبتمبر .. والصرف في هذا الموعد
وزير خارجية البرتغال يعلن اعتراف بلاده بدولة فلسطين
أحمد موسى يشيد بموقف نقابة الصحفيين تجاه قانون الإجراءات الجناية
ابتهاج عربي ودولي باعتراف كندا وأستراليا والمملكة المتحدة رسميا بدولة فلسطين (تقرير)
دراسة متأنية.. الديهي: قانون الإجراءات الجنائية يشبه الدستور الثاني للبلاد
فوزي: إعادة الرئيس السيسي قانون الإجراءات الجنائية للنواب تمثل ممارسة ديمقراطية راسخة
مساعد وزير الخارجية الأسبق: رؤية ترامب للمنطقة دائمًا مقصورة على مصالح إسرائيل
فن وثقافة

ماجد المصري وآمال ماهر.. نجوم مصر يتألقون في حفل موركس دور في لبنان

آمال ماهر
آمال ماهر
قسم الفن

تألق عدد من الفنانين والمشاهير المصريين والعرب في حفل موركس دور في لبنان لتكرميهم عن أبرز أعمالهم خلال الفترة الماضية.

وحضر حفل موركس دور من مصر كل من الفنان ماجد المصري وزوجته وأمينة خليل وآمال ماهر، إلى جانب كل من تيم حسن وماغي بو غصن وشكران مرتجي وغيرهم.


يقام مساء اليوم، حفل موركس دور في صالة السفراء بكازينو لبنان، وذلك بمناسبة مرور 25 عامًا على انطلاقة الجائزة التي تعد من أبرز التكريمات الفنية في العالم العربي.


وكانت الفنانة نبيلة عبيد أول وأبرز الحاضرين على السجادة الحمراء منذ افتتاحها وتبدأ مراسم الحفل بعد قليل لتوزيع الجوائز بحضور كوكبة من النجوم العرب.


ويتضمن البرنامج تكريم مجموعة من أبرز نجوم الغناء والتمثيل في العالم العربي، بينهم آمال ماهر، نوال الزغبي، أحلام، تيم حسن، نيكول سابا، وماجد المصري، إضافة إلى فئات جديدة تشمل الإعلام الرقمي. كما سيشهد الحفل لوحة فنية خاصة إحياءً لذكرى الراحل زياد الرحباني.

ويحمل الحفل شعار: “New Dawn, Bright Future”، ومن المتوقع أن يشهد مفاجآت تقنية، أبرزها مشاركة روبوت في تقديم بعض الفقرات.


من بين المرشحين لنيل جوائز موركس دور هذا العام، دانييلا رحمة مرشحة لفئة “أفضل ممثلة دور أول”، وماجي بو غصن، تيم حسن، منى واصف، يسرا، عاصي الحلاني، آمال ماهر وغيرهم.

بالصور

فيديو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: أهمية التنوع البيولوجي الزراعي في دعم الاستدامة وتحقيق الأمن الغذائي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الشرق الأوسط .. مقبرة الإمبراطوريات

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حارس فكرة الدولة الفلسطينية

