اعترافات أجنبية منتقبة بعد سرقة مشغولات وسبائك ذهبية من حقيبة مندوب شركة ببولاق الدكرور

قررت النيابة المختصة بالجيزة حبس ربة منزل تحمل جنسية إحدى الدول، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بسرقة كمية من المشغولات والسبائك الذهبية من داخل حقيبة مندوب شركة لتجارة المصوغات الذهبية، أثناء وجوده بأحد المحال بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

اعترافات المتهمة أمام جهات التحقيق

وخلال التحقيقات، أقرت المتهمة بارتكاب الواقعة، واعترفت بأنها استغلت وجود حقيبة مندوب الشركة داخل أحد محال المصوغات الذهبية، وعدم وجوده بجوارها في تلك اللحظة، وتمكنت من الاستيلاء على المشغولات والسبائك الذهبية الموجودة بداخلها.

وأوضحت المتهمة في اعترافاتها تفاصيل ارتكابها الواقعة، مؤكدة أنها استولت على محتويات الحقيبة قبل أن يغادر المندوب المكان، وعقب ذلك احتفظت بالمسروقات في مكان أخفته عن أعين المحيطين بها.

بلاغ بسرقة كمية من الذهب

وكان قسم شرطة بولاق الدكرور قد تلقى بلاغًا من مالك شركة لتجارة المصوغات الذهبية ومندوب توزيع بالشركة، أفاد خلاله الأخير بأنه أثناء قيامه بتوزيع منتجات الشركة على محلات المصوغات الذهبية، ترك حقيبة تحتوي على بعض المشغولات الذهبية داخل أحد المحال، ثم وقف أمام المحل.

وأضاف المندوب أنه لدى عودته وجرد محتويات الحقيبة استعدادًا للعودة إلى مقر الشركة، فوجئ باختفاء كمية من المشغولات الذهبية والسبائك التي كانت بداخلها.

ضبط المتهمة واستعادة المسروقات

وبإجراء التحريات والفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مرتكبة الواقعة، وتبين أنها ربة منزل تحمل جنسية إحدى الدول، ومقيمة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبط المتهمة، وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات اعترفت بارتكاب الواقعة، وأرشدت عن مكان إخفاء المسروقات، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط كافة المشغولات والسبائك الذهبية المستولى عليها.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُحيلت المتهمة إلى النيابة التي تولت التحقيق، وأصدرت قرارها المتقدم بحبسها على ذمة التحقيقات.