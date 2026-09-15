رقص خادش| تفاصيل حبس صانعة محتوى بمدينة نصر

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس صانعة محتوى 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامها بنشر فيديوهات خادشة على صفحتها.

تفاصيل القضية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى لقيامها بنشر فيديوهات خادشة على صفحتها.

حيث رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة ، قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعي، تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة ، وبحوزتها (هاتفى محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى")، وبمواجهتها إعترفت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

