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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قبل مواجهة غزل المحلة.. ماذا قدم الزمالك مع صافرة محمود بسيوني؟

الزمالك
الزمالك
منتصر الرفاعي

يترقب عشاق نادي الزمالك مواجهة الفريق أمام غزل المحلة المقرر إقامتها في الثامنة مساء اليوم الأربعاء على استاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز في لقاء يسعى خلاله الفارس الأبيض لمواصلة حصد النقاط ومطاردة صدارة جدول المسابقة.

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم إدارة المباراة إلى الحكم محمود بسيوني ويعاونه سمير جمال وخالد حسين مساعدين، والسيد منير حكما رابعا بينما يتواجد خالد جمال الغندور على تقنية الفيديو ويعاونه محمد عبد العزيز وتعد مواجهة غزل المحلة هي الأولى التي يديرها بسيوني للزمالك في الموسم الحالي.

محمود بسيوني يدير مباراة الزمالك للمرة الجديدة

يمتلك محمود بسيوني سجلا من المباريات مع الزمالك في مختلف المسابقات ووفق أحدث الأرقام المنشورة قبل مواجهة غزل المحلة سبق للحكم إدارة 18 مباراة للفريق الأبيض حقق خلالها الزمالك 7 انتصارات مقابل 8 تعادلات و3 هزائم.

وتكشف هذه الأرقام عن تنوع نتائج الزمالك تحت قيادة بسيوني بعدما حسم الفريق 7 مباريات لصالحه، بينما انتهت 8 مواجهات بالتعادل، وتلقى 3 هزائم.

9 ركلات جزاء في مباريات الزمالك مع بسيوني

وشهدت مباريات الزمالك التي أدارها محمود بسيوني احتساب 9 ركلات جزاء بواقع 6 ركلات لصالح الفريق الأبيض مقابل 3 ركلات ضده.

ويعد هذا الرقم من أبرز الأرقام المرتبطة بمباريات الزمالك مع الحكم في ظل تكرار اللجوء إلى ركلات الجزاء خلال المواجهات التي أدارها للفريق.

29 بطاقة للاعبي الزمالك

وعلى مستوى البطاقات الملونة، حصل لاعبو الزمالك خلال المباريات التي أدارها محمود بسيوني على 28 بطاقة صفراء إلى جانب بطاقة حمراء مباشرة ليصل إجمالي البطاقات التي أشهرها الحكم في وجه لاعبي الفريق إلى 29 بطاقة.

وتعكس هذه الأرقام الحضور التحكيمي الواضح لبسيوني في مباريات الزمالك السابقة، سواء فيما يتعلق بركلات الجزاء أو البطاقات الملونة.

آخر ظهور لبسيوني قبل مواجهة الزمالك

وشهد الموسم الحالي ظهور محمود بسيوني في مباراتين بالدوري قبل مواجهة غزل المحلة والزمالك حيث أدار مباراة سيراميكا كليوباترا ومودرن سبورت التي انتهت بفوز سيراميكا بهدفين دون رد ثم مباراة المقاولون العرب والأهلي التي انتهت بالتعادل 1-1.

وخلال المباراتين، أشهر بسيوني 6 بطاقات صفراء واحتسب ركلتي جزاء، دون إشهار البطاقة الحمراء.

الزمالك يبحث عن الانتصار أمام غزل المحلة

يدخل الزمالك مواجهة غزل المحلة وهو في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط بينما يحتل غزل المحلة المركز الأخير برصيد نقطة واحدة قبل انطلاق الجولة الخامسة وفق البيانات المنشورة قبل المباراة.

وتحمل المباراة أهمية كبيرة للفريق الأبيض الذي يتطلع إلى تحقيق الفوز ومواصلة المنافسة على قمة جدول الدوري في الوقت الذي يبحث فيه غزل المحلة عن انتصاره الأول في المسابقة هذا الموسم لتبقى صافرة محمود بسيوني تحت الأنظار في مواجهة مرتقبة بين الفريقين.

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