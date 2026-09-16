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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواجهات قوية.. تعرف على مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

الزمالك
الزمالك
منتصر الرفاعي

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026، إلى ملاعب أوروبا وآسيا ومصر حيث تقام مجموعة من المواجهات القوية في مختلف البطولات أبرزها مباراة برشلونة أمام راسينج سانتاندير في الدوري الإسباني والتي تشهد ظهور المهاجم المصري حمزة عبد الكريم مع الفريق الكتالوني.

كما يخوض مانشستر يونايتد مواجهة قوية أمام برايتون في منافسات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بينما تشهد منافسات الدوري الأوروبي عدة مباريات بارزة في مقدمتها مواجهة ميلان وبنفيكا، إلى جانب لقاء أندرلخت وليون.

وعلى المستوى المحلي، تتواصل منافسات الدوري المصري بمباراتين حيث يلتقي الجونة مع بتروجت فيما يحل الزمالك ضيفا على غزل المحلة في مواجهة مرتقبة.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

أتلتيكو مدريد × أوساسونا – 8 مساء – beIN Sports HD 2

ديبورتيفو لاكورونيا × إشبيلية – 8 مساء – beIN Sports HD 9

برشلونة × راسينج سانتاندير – 10:30 مساء – beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

إيفرتون × وولفرهامبتون – 9:45 مساء – beIN Sports HD 6

فليتوود × شيفيلد يونايتد – 9:45 مساءً

كوفنتري سيتي × أستون فيلا – 10 مساء – beIN Sports HD 5

مانشستر يونايتد × برايتون – 10 مساء – beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي

أرارات أرمينيا × سبارتا براج – 7:45 مساء

أومونيا نيقوسيا × سيلتا فيجو – 7:45 مساء – beIN Sports HD 1

ميلان × بنفيكا – 10 مساء – beIN Sports HD 1

أندرلخت × ليون – 10 مساء – beIN Sports HD 8

باير ليفركوزن × سيليي NK – 10 مساء – beIN Sports XTRA 2

أولمبياكوس × ياجييلونيا بياليستوك – 10 مساء – beIN Sports XTRA 3

شتورم جراتس × رين – 10 مساء – beIN Sports XTRA 1

سندرلاند × ألكمار – 10 مساء – beIN Sports HD 

مواعيد مباريات الدوري المصري

الجونة × بتروجت – 5 مساء – On Sport Plus

غزل المحلة × الزمالك – 8 مساء – On Sport

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة

جيونبك هيونداي موتورز × كاشيوا ريسول – 1 ظهرا

بورت أوثوريتي × فيسيل كوبي – 3:15 مساء

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا 2

سيول × بيرسيب باندونج – 1 ظهرا

فيتييل × ملبورن فيكتوري – 3:15 مساء

الخالدية × ناساف كارشي – 7 مساء

الوحدة × الكويت – 7 مساء

النهضة × التعاون – 7 مساء

الحسين إربد × إيست بنجال كلوب – 7 مساء

الريان × الفيصلي – 9:15 مساء

الشرطة × السيب – 9:15 مساء

الدوري المصري مواعيد مباريات اليوم جدول مباريات اليوم مباريات الدوري الإسباني كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

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