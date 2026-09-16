أخبار أسوان: افتتاح لمدارس ومتابعة للدراسة.. وتسليم لمراكب صيد.. وتوفير فرص عمل للشباب بالقطاع الخاص

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة الماضية أحداثًا متنوعة كان من أهمها :

تكثيف النظافة وتجميل كورنيش النيل وتحقيق السيولة المرورية بمدينة أسوان



واصل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جولاته الميدانية بعدد من الشوارع والمناطق داخل نطاق مدينة أسوان ، وذلك للوقوف على مستوى النظافة والمظهر الحضارى وحركة المرور ، والتأكد من انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين .

محافظ أسوان يلتقى رئيس مصانع سكر إدفو ويوجه ببدء أعمال ربط المدينة السكنية للمصنع



التقى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بالمهندس محمود محمد محمود رئيس مصانع سكر إدفو ، لإستعراض أوجه التعاون المشترك بين المحافظة والمصنع ، فضلاً عن بحث سبل توفير أوجه الدعم اللازمة للمدينة السكنية التابعة للمصنع ، والتى تضم 495 وحدة سكنية .

جهود متنوعة

محافظ أسوان يوجه بتدشين وتسليم وثائق تمليك 34 مركب صيد لصغار الصيادين بقرية سلوا



كلف المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ، بتدشين وتسليم وثائق تمليك 34 مركب صيد لصغار الصيادين من أهالى قرية سلوا وتوابعها بمركز كوم أمبو، ضمن مبادرة «مراكب الرزق»، وبدعم من التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى ومؤسسة صناع الخير للتنمية، وبالتعاون مع إحدى المؤسسات المصرفية .

نائب محافظ أسوان يتفقد مدرسة المهندس محمد مكاوى يعقوب الرسمية للغات



أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين بمواصلة الزيارات والمرور الميدانى على المدارس للإطمئنان على إنتظام سير العملية التعليمية داخل مختلف مدارس المحافظة بكافة الإدارات التعليمية ، والتأكد من توفير كافة الإمكانيات والإحتياجات اللازمة لتهيئة المناخ التعليمى المناسب للطلاب مع إنطلاق العام الدراسى الجديد 2026/2027 .

أسوان.. تسليم خطابات تشغيل بالقطاع الخاص لـ 64 شاباً



تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جهود مديرية العمل بقيادة محمد سعيد ، لتنظيم اللقاء الجماهيرى مع الشباب من الجنسين بمكتبة مصر العامة ، وذلك بهدف توفير فرص عمل مناسبة لهم بالشركات المختلفة التابعة للقطاع الخاص ، بما يساهم فى دعم جهود الدولة لمواجهة البطالة وتمكين الشباب وتوفير حياة كريمة ومستقرة لهم .

أسوان.. افتتاح مدرستى الأمل للصم وضعاف السمع والنور للمكفوفين بعد تطويرهما



افتتح المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان مدرستى الأمل للصم وضعاف السمع ، والنور للمكفوفين ، وذلك بعد تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة بهما بدعم من مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى ، بالتعاون مع أحد القطاعات المصرفية المتميزة ، بما يساهم فى توفير بيئة تعليمية ملائمة للطلاب من ذوى الإعاقة ، وتلبية إحتياجاتهم ، ودعمهم فى الحصول على تعليم أكثر جودة وشمولاً .