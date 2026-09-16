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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إزالة 611 حالة تعد على أملاك الدولة وأراض زراعية بأسوان

جهوج متنوعة
جهوج متنوعة
محمد عبد الفتاح

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جهود رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية فى تنفيذ حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ، سواء بالبناء أو الزراعة ، ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ30 لإزالة التعديات ، مع التأكيد على إستمرار التعامل الحاسم والفورى مع كافة أشكال التعديات والمخالفات ، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

جاء ذلك فى ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالحفاظ على حق الدولة والشعب فى أراضيها .

إسترداد حقوق الدولة والتعامل الحاسم مع المخالفات
وتأتى هذه الجهود تنفيذاً للتكليفات المستمرة من دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبإشراف وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض ، ومتابعة السيد أسامة رزق داود نائب محافظ أسوان ، وبالتعاون والتنسيق الكامل مع الأجهزة الشرطية والأمنية بقيادة اللواء عبد الله جلال مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان ، بما يضمن تنفيذ قرارات الإزالة بكل حسم وفاعلية ، وإسترداد حقوق الدولة والتصدى لكافة صور التعديات على أراضيها  .

جهود متنوعة

وأسفرت جهود المرحلة الحالية حتى الآن عن إزالة 539 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة بإجمالى مساحة بلغت نحو 162 ألفاً و872 م2 ، فضلاً عن إزالة 72 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بمساحة بلغت 127.5 فدان ، وذلك فى إطار الجهود المتواصلة للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعدى عليها ، وصون حق الدولة والتعامل الفورى مع أى مخالفات  .

تنوع صور التعديات التى شملتها حملات الإزالة
وشملت الحملات تنفيذ إزالات للتعديات على أراضى أملاك الدولة خارج المنظومة ، بالإضافة إلى حالات التعدى التى تم تنفيذ الإزالة بشأنها لطلبات تقنين تم رفضها داخل منظومة القانون رقم 144 لسنة 2017 ، فضلاً عن حالات التعدى فى المهد ، والتعديات التى تم رصدها من خلال منظومة المتغيرات المكانية ، بما يعكس إستمرار جهود المحافظة فى الرصد والمتابعة والتعامل الفورى مع مختلف صور التعديات والمخالفات  .

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