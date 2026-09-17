زلزال داخل الجيش الإسرائيلي.. تسريح نهائي لضابط في فرقة غزة بسبب أحداث 7 أكتوبر

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم الخميس الإطاحة بضابط من "فرقة غزة" بسبب أحداث السابع من أكتوبر 2023 والتي شنت فيها فصائل المقاومة الفلسطينية هجوما على مستوطنات غلاف غزة.

وقرر الجيش الإسرائيلي تسريح العميد "أ"، الذي كان يشغل منصب ضابط الإمداد واللوجستيات في "فرقة غزة" يوم 7 أكتوبر، بحسب ما أفادت به صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في 23 نوفمبر 2025، خلص رئيس الأركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، إلى أن "عدداً من كبار القادة يتحملون المسؤولية القيادية عن أحداث 7 أكتوبر، وأنه يجب اتخاذ إجراءات قيادية بحقهم"، بمن فيهم العميد "أ".

وعقب صياغة نائب رئيس الأركان توصية بإنهاء مهامه -أي تسريحه فعلياً- جرت خلال الأشهر الأخيرة إجراءات لإنهاء خدمته، كما رُفضت الالتماسات التي قدمها بهذا الشأن.