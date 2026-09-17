أمال إمام: الاستثمار في قدرات الشباب وتأهيل كوادر جديدة يمثلان ركيزة أساسية لتعزيز العمل الإنساني والتطوعي

عقدت أمال إمام، المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، اجتماعًا مع مجلس وحدات الهلال الأحمر المصري بالجامعات، الذي يضم عددًا من المتطوعين ممثلي الوحدات الجامعية، بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد، لمتابعة جهود الوحدات واستعراض خطط العمل خلال الفترة المقبلة.

وناقش الاجتماع خطة العمل للعام الدراسي الجديد، والتي تضمنت: تطوير أداء وحدات الجامعات، توسيع مشاركة الشباب في العمل التطوعي والإنساني، واستقطاب وتأهيل كوادر جديدة من المتطوعين، إلى جانب التوسع في تنفيذ المبادرات والأنشطة التي تستجيب لاحتياجات المجتمع الجامعي والمجتمع المحلي.

كما تناول الاجتماع أبرز ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية من أنشطة وبرامج ومبادرات تطوعية وإنسانية داخل الجامعات، إلى جانب استعراض جهود المتطوعين وإسهاماتهم في دعم أنشطة الهلال الأحمر المصري ونشر ثقافة العمل التطوعي بين الشباب.

وفي هذا الإطار، أكدت المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري أهمية الدور الذي يقوم به متطوعو وحدات الجامعات، باعتبارهم أحد الركائز الأساسية في منظومة العمل التطوعي بالهلال الأحمر المصري، مشددة على أهمية الاستثمار في قدرات الشباب وتوفير بيئة داعمة تتيح لهم المشاركة الفاعلة في العمل الإنساني والمجتمعي.

ويأتي الاجتماع في إطار حرص الهلال الأحمر المصري على تطوير منظومة وحداته الجامعية وتعزيز مشاركة الشباب في العمل التطوعي، بما يسهم في تأهيل جيل جديد من المتطوعين وتعزيز إسهاماتهم في مختلف مجالات العمل الإنساني والمجتمعي.