قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لمدة 10 أيام.. تحويلات مرورية جديدة بالقاهرة
احتجاجات مستمرة في فرنسا ضد ارتفاع الوقود.. والصيادون يغلقون مستودعات النفط
الأجواء الخريفية تقترب.. منار غانم: انخفاض الحرارة 4 إلى 5 درجات غدا
طلع 420 جنيه.. سعر الجنيه الذهب يرتفع في الصاغة الآن
مستشار خامنئي: إيران لن تفتح مضيق هرمز إلا بعد إسقاط ترامب ونتنياهو
أمين سر هيئة كبار العلماء: المفتي ينبغي أن يكون مطمئنًا إلى حكمه مستبرئًا لدينه.. صور
وزير الصحة لصدي البلد: الدواء المصري يتمتع بجودة عالية بشهادة المنظمات العالمية
بعد غش البن بالبسلة.. جمال شعبان يحذر من تناول القهوة مجهولة المصدر
وزير الخارجية يصدر قرارا بتعيين السفير نادر زكي متحدثا رسميا
الفراخ تتحدى الفيدرالي الأمريكي.. تعرف على أسعار الدواجن بعد رفع الفائدة
وزير الخارجية: هناك رؤية مصرية واضحة تتعلق بضرورة بناء نظام أو هيكل للأمن الإقليمي
في لفتة نادرة.. ترامب يستقبل شي جين بينج عند سلم الطائرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أمال إمام: الاستثمار في قدرات الشباب وتأهيل كوادر جديدة يمثلان ركيزة أساسية لتعزيز العمل الإنساني والتطوعي

فريق الهلال الاحمر
فريق الهلال الاحمر
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

عقدت أمال إمام، المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، اجتماعًا مع مجلس وحدات الهلال الأحمر المصري بالجامعات، الذي يضم عددًا من المتطوعين ممثلي الوحدات الجامعية، بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد، لمتابعة جهود الوحدات واستعراض خطط العمل خلال الفترة المقبلة.

وناقش الاجتماع خطة العمل للعام الدراسي الجديد، والتي تضمنت: تطوير أداء وحدات الجامعات، توسيع مشاركة الشباب في العمل التطوعي والإنساني، واستقطاب وتأهيل كوادر جديدة من المتطوعين، إلى جانب التوسع في تنفيذ المبادرات والأنشطة التي تستجيب لاحتياجات المجتمع الجامعي والمجتمع المحلي.

كما تناول الاجتماع أبرز ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية من أنشطة وبرامج ومبادرات تطوعية وإنسانية داخل الجامعات، إلى جانب استعراض جهود المتطوعين وإسهاماتهم في دعم أنشطة الهلال الأحمر المصري ونشر ثقافة العمل التطوعي بين الشباب.

وفي هذا الإطار، أكدت المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري أهمية الدور الذي يقوم به متطوعو وحدات الجامعات، باعتبارهم أحد الركائز الأساسية في منظومة العمل التطوعي بالهلال الأحمر المصري، مشددة على أهمية الاستثمار في قدرات الشباب وتوفير بيئة داعمة تتيح لهم المشاركة الفاعلة في العمل الإنساني والمجتمعي.

ويأتي الاجتماع في إطار حرص الهلال الأحمر المصري على تطوير منظومة وحداته الجامعية وتعزيز مشاركة الشباب في العمل التطوعي، بما يسهم في تأهيل جيل جديد من المتطوعين وتعزيز إسهاماتهم في مختلف مجالات العمل الإنساني والمجتمعي.

أمال إمام المصري الوحدات الجامعية وحدات الجامعات الهلال الأحمر المتطوعين بالهلال الاحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

880 جنيهًا خلال ساعات.. قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

أرشيفية

الأتوبيس اتقلب بيهم.. إصابة 17 طالبا في حادث بالقاهرة الجديدة

صورة أرشيفية

طالب في الرعاية المركزة و6 تحت الملاحظة والباقيين خرجوا.. آخر تطورات حادث اتوبيس طلاب المدرسة الدولية

أحمد العوضي ويارا السكري

بعد تلميحها بارتباطهما.. فارق العمر بين أحمد العوضي ويارا السكري

أول تصريح من يارا السكري عن علاقتها بأحمد العوضي.. «دائماً الثنائيات ليها حاجة حقيقة من الحب»

يارا السكري عن علاقتها بأحمد العوضي: دائما الثنائيات لها حاجة من الحب

صورة أرشيفية

مصادر: اتوبيس حادث طريق السويس يخص مدرسة دولية بالشروق ..والتعليم تتابع حالة الطلاب

شمس البارودي

الإصابات بسيطة.. شمس البارودي تكشف تعرضها لحادث وتطلب الدعاء

يارا السكري وشقيقتها

بعد إعلان ارتباطها بأحمد العوضي.. يارا السكري تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها

ترشيحاتنا

جانب من الحدث

إصابة شخص في حريق داخل إحدى المزارعة في الخارجة

أرشيفية

لاستشعار الحرج| إحالة دعوى مرتضى منصور ضد عمرو أديب من جنح مستأنف عابدين إلى الموسكي

السيطرة على حريق

مصرع شخص وإصابة آخر فى حريق بمنزل في أسوان

بالصور

شاهد | فرح شعبان تخطف الأنظار بإطلالة سوداء فاخرة

تفاصيل إطلالة فرح شعبان
تفاصيل إطلالة فرح شعبان
تفاصيل إطلالة فرح شعبان

الدجاج المطبوخ يسبب التسمم عند التخزين والطهي في هذه الحالات.. احترس

لماذا قد يكون الدجاج خطرًا رغم أن رائحته طبيعية؟
لماذا قد يكون الدجاج خطرًا رغم أن رائحته طبيعية؟
لماذا قد يكون الدجاج خطرًا رغم أن رائحته طبيعية؟

طريقة عمل مقلوبة القرنبيط باللحمة.. وصفة شهية ومميزة

طريقة عمل مقلوبة القرنبيط
طريقة عمل مقلوبة القرنبيط
طريقة عمل مقلوبة القرنبيط

هل يحدث خطأ عند تشخيص اضطراب فرط الحركة ADHD والتوحد؟.. دراسة تكشف

دراسة تكشف تغير خصائص الأطفال المشخصين بـ ADHD والتوحد
دراسة تكشف تغير خصائص الأطفال المشخصين بـ ADHD والتوحد
دراسة تكشف تغير خصائص الأطفال المشخصين بـ ADHD والتوحد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

المزيد