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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إزالة فورية لبناء مخالف بقرية جلبانة

الاعمال
الاعمال
الإسماعيلية انجي هيبة

قامت الوحدة المحلية لقرية جلبانة بتنفيذ إزالة فورية لبناء مخالف في المهد، بناءً على توجيهات اللواء أ . ح نبيل حسب الله، محافظ الإسماعيلية، بشأن التصدي بكل حسم للتعديات وأعمال البناء المخالف على أملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات الفورية حيال المخالفات.

وتمثلت المخالفة في إقامة غرفة بالطوب الأبيض بمساحة 6 × 4 أمتار، وبارتفاع نحو متر ونصف، بطريق عبد ربه حمادة.

وجرى تنفيذ الإزالة الفورية للمخالفة وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة، والتعامل الفوري مع أي تعديات أو أعمال بناء مخالفة، بما يسهم في الحفاظ على أملاك الدولة وفرض سيادة القانون.

وأكدت محافظة الإسماعيلية استمرار جهودها في رصد وإزالة التعديات في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حفاظًا على حقوق الدولة ومنع أي مخالفات مستقبلية.

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