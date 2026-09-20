جناح مصري بمعرض موناكو 2026 للترويج لسياحة اليخوت

تشارك مصر بجناح موسع في الدورة الخامسة والثلاثين من معرض موناكو لليخوت، المقرر إقامتها في ميناء هرقل بإمارة موناكو خلال الفترة من 23 إلى 26 سبتمبر الجاري، ضمن التحركات الرامية إلى تعزيز حضور المقصد المصري في سوق سياحة اليخوت الفاخرة عالميًا.

ويقود الحضور المصري وزارة السياحة والآثار بمشاركة عدد من الجهات والشركات العاملة في قطاعي الملاحة واليخوت، للتعريف بالمقومات التي تمتلكها مصر لاستقبال اليخوت الدولية والخدمات المقدمة لها.

ويركز الجناح على الموقع الجغرافي لمصر باعتبارها نقطة اتصال بين البحرين المتوسط والأحمر، إلى جانب أهمية قناة السويس في حركة اليخوت العابرة، والفرص المتاحة لتنمية الرحلات البحرية داخل المياه المصرية.

ويعد معرض موناكو أحد أبرز التجمعات الدولية المتخصصة، إذ يجمع ملاك اليخوت والقباطنة والوسطاء وشركات الإدارة والخدمات، ويوفر مساحة للتواصل مع أطراف الصناعة والتعريف بالفرص المتاحة أمام سياحة اليخوت في مصر.

ويستعرض الجانب المصري خدمات عبور قناة السويس وإجراءات دخول اليخوت والتصاريح والتخليص، إلى جانب دعم الرحلات في البحر الأحمر، بما يعزز الاستفادة من السواحل والمراسي المصرية.