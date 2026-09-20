الصين وإندونيسيا تتعهدان بالارتقاء بالشراكة الاستراتيجية الشاملة لآفاق جديدة

تعهدت الصين وإندونيسيا، اليوم الأحد، بتعميق التبادلات والتعاون، والارتقاء باستمرار بالشراكة الاستراتيجية الشاملة بينهما إلى آفاق جديدة.

جاء ذلك خلال لقاء كبير المشرعين الصينيين تشاو له جي، في بكين، مع رئيس مجلس الشورى الشعبي الإندونيسي أحمد موزاني، وفقا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

وقال تشاو، رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، إن الصين مستعدة للعمل مع إندونيسيا لاتباع التوجيه الاستراتيجي لرئيسي الدولتين وتعزيز التقدم المستمر في قضية الصداقة الثنائية.

وأضاف أن المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني مستعد للحفاظ على تبادلات وثيقة مع مجلس الشورى الشعبي الإندونيسي، وتوسيع التعاون والتبادلات، وتعميق تشارك الخبرات في مجال الحوكمة، وخدمة التنمية وتجديد الشباب الوطني في كلا البلدين بشكل أفضل.

ومن جانبه، أشار موزاني إلى أن إندونيسيا والصين تربطهما صداقة عميقة، قائلا "إنه من المأمول أن تسهم زيارته الحالية إلى الصين في تعزيز التعاون الودي بين المؤسسات المعنية وشعبي البلدين، والارتقاء باستمرار بالشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين إلى آفاق جديدة".

وأكد موزاني أن مجلس الشورى الشعبي الإندونيسي مستعد لتعزيز التبادلات مع المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، وتوطيد التعاون المعمق والموضوعي بين البلدين في مختلف المجالات.