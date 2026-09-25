اعتماد 9 كليات مؤسسيا بجامعة المنوفية.. وبرامج أكاديمية تحصد الاعتماد من 2023 حتى 2026

تواصل جامعة المنوفية حصد ثمار خطتها الطموحة في مجال الجودة والاعتماد الأكاديمي، بعد سلسلة متتالية من قرارات الاعتماد المؤسسي والبرامجي التي شهدتها كليات وبرامج الجامعة خلال الفترة من 2023 وحتى سبتمبر 2026، بما يعكس التطور المتواصل في منظومة التعليم والتقييم والتحسين المستمر داخل الجامعة.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار توجه الجامعة برئاسة الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة لترسيخ الجودة كمنهج عمل مستدام، خاصة بعد إعلانه بداية عام الجودة والتميز الحكومى بجامعة المنوفية منذ عام 2024م ، ووضع ملف الاعتماد في مقدمة أولوياتها، تمهيدًا لاستكمال متطلبات التقدم نحو الاعتماد المؤسسي للجامعة.

محطات متتالية.. من الاعتماد البرامجي إلى الاعتماد المؤسسي

شهدت الفترة من 2023 وحتى 2026 تطورًا ملحوظًا في خريطة الاعتماد بالجامعة، حيث حصلت برامج أكاديمية على الاعتماد البرامجي منذ عام 2023، ثم توالت قرارات الاعتماد المؤسسي لعدد من الكليات، وصولًا إلى الإنجازات التي تحققت خلال عام الجودة بالتزامن مع احتفالات اليوبيل الذهبي.

ووفقًا لبيانات مركز ضمان الجودة بجامعة المنوفية، جاءت أبرز الاعتمادات المؤسسية خلال الفترة على النحو التالي:

2024: كلية الصيدلة – اعتماد مؤسسي.

2024: معهد الكبد القومي – اعتماد مؤسسي.

2025: كلية الطب – تجديد اعتماد مؤسسي للمرة الثانية

2026: كلية الهندسة – اعتماد مؤسسي.

2026: كلية الهندسة الإلكترونية – اعتماد مؤسسي.

2026: كلية الزراعة – اعتماد مؤسسي.

سبتمبر 2026: كلية الآداب – اعتماد مؤسسي.

سبتمبر 2026: كلية الحاسبات والمعلومات – اعتماد مؤسسي.

سبتمبر 2026: كلية التربية للطفولة المبكرة – اعتماد مؤسسي مشروط.

وبذلك شهدت الفترة من 2024 وحتى سبتمبر 2026 صدور قرارات اعتماد مؤسسي جديدة لـ 9 كليات وجهات أكاديمية، إلى جانب الاعتمادات المؤسسية السابقة لكليات التمريض والتربية النوعية والاقتصاد المنزلي، التي تمتد قرارات اعتمادها إلى سنوات سابقة وتم التقدم لتجديد الإعتماد للمره الثانية هذا العام .

* 2023.. انطلاقة قوية في الاعتماد البرامجي

ولم تقتصر مسيرة الجودة على الاعتماد المؤسسي، إذ شهد عام 2023 اعتماد 5 برامج بكلية الآداب، شملت:

برنامج علم النفس.

برنامج اللغة الفارسية وآدابها.

برنامج اللغة العبرية وآدابها.

برنامج الجغرافيا العامة.

برنامج الجغرافيا "مساحة وخرائط".

برنامج المكتبات والمعلومات الذى اعتمد فى سنوات سابقة

ووفقًا لبيانات مركز ضمان الجودة، صدرت قرارات اعتماد هذه البرامج خلال الفترة من مارس وحتى أغسطس 2023.

2024.. توسع في الاعتماد البرامجي والمؤسسي

وشهد عام 2024 اعتماد 7 برامج بكلية الزراعة، إلى جانب اعتماد 4 برامج بكلية الهندسة، فضلًا عن حصول كلية الصيدلة ومعهد الكبد القومي على الاعتماد المؤسسي.

وشملت البرامج الزراعية المعتمدة مجالات الإنتاج النباتي، والهندسة الزراعية، والعلوم الاقتصادية والاجتماعية الزراعية، والأراضي والمياه، والإنتاج الحيواني والداجني، فيما شملت برامج الهندسة المعتمدة الهندسة المدنية، وهندسة القوى الميكانيكية، وهندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي، وهندسة القوى والآلات الكهربية.

* 2025.. الجودة تترسخ كمنظومة عمل

وفي عام 2025 تواصلت الإنجازات باعتماد كلية الطب مؤسسيًا، إلى جانب اعتماد برنامج بكالوريوس الطب والجراحة العام، كما حصلت برامج أخرى على الاعتماد، من بينها برنامج الهندسة المعمارية، وبرنامجا الهندسة الإلكترونية الصناعية والتحكم والتحكم الصناعية.

كما صدرت في سبتمبر 2025 قرارات اعتماد مشروط لثلاثة برامج بكلية العلوم، هي بكالوريوس العلوم – شعبة الكيمياء والميكروبيولوجي، وبكالوريوس العلوم – شعبة الكيمياء والحيوان، وبكالوريوس العلوم الخاصة – تخصص الفيزياء.

* 2026.. عام الجودة يتوج إنجازات اليوبيل الذهبي

وجاء عام 2026 ليحمل دفعة جديدة من الإنجازات، حيث حصلت كليات الهندسة والهندسة الإلكترونية والزراعة على الاعتماد المؤسسي في مايو، بالتزامن مع اعتماد عدد من البرامج الأكاديمية، من بينها برنامج الهندسة الكهربية والحاسبات، وبرنامج الطب والجراحة المتميز.

وتوالت ثمار عام الجودة في سبتمبر، باعتماد كلية الآداب وكلية الحاسبات والمعلومات مؤسسيًا، مع اعتماد مشروط عند تجديد الإعتماد لبرنامج الليسانس في الآداب "المكتبات والمعلومات" واعتماد مشروط لبرنامج نظم المعلومات بكلية الحاسبات والمعلومات.

وصدرت في سبتمبر ٢٠٢٦ قرارات اعتماد لثلاثة برامج بكلية العلوم، هي بكالوريوس العلوم – شعبة الكيمياء والميكروبيولوجي، وبكالوريوس العلوم – شعبة الكيمياء والحيوان، وبكالوريوس العلوم الخاصة – تخصص الفيزياء.

كما حصلت كلية التربية للطفولة المبكرة على الاعتماد المؤسسي المشروط، إلى جانب اعتماد مشروط لبرنامج إعداد معلمي التربية الخاصة "تخصص الإعاقة العقلية".

رئيس الجامعة: الجودة ليست شهادة.. وإنما ثقافة وممارسة مستدامة

أكد الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، أن ما تحقق في ملف الجودة والاعتماد يمثل ثمرة مباشرة لجهود متكاملة بذلتها الجامعة خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن إعلان عام الجودة جاء انطلاقًا من رؤية واضحة تستهدف نشر ثقافة الجودة، وتطوير الأداء الأكاديمي والإداري والبحثي، ودعم الكليات والبرامج للوصول إلى الاعتماد وفق المعايير المعتمدة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن تزامن هذه الإنجازات مع اليوبيل الذهبي يمثل دلالة مهمة على أن الجامعة تدخل عامها الخمسين وهي تبني على ما تحقق خلال خمسة عقود، وتعمل في الوقت نفسه على تأسيس مرحلة جديدة ترتكز على التطوير المستمر والاعتماد والتميز المؤسسي.

وأكد الدكتور أحمد القاصد أن الجامعة ستواصل تقديم الدعم الفني والإداري للكليات والبرامج، واستكمال ملفات الجودة، وتطوير نظم التعليم والتقييم، بما يضمن استدامة التحسين وليس مجرد الحصول على شهادة الاعتماد.

ومنذ عام 2023، تدرجت الجامعة في مسار واضح بدأ بتوسيع قاعدة الاعتماد البرامجي، ثم دعم الاعتماد المؤسسي للكليات، وصولًا إلى سلسلة الإنجازات التي شهدها عام 2026، لتصبح الجودة أحد أبرز ملفات الإنجاز في عام اليوبيل الذهبي، وركيزة أساسية في توجه الجامعة نحو تطوير منظومتها التعليمية والبحثية وتعزيز قدرتها على المنافسة.

* إشادة بدور مركز ضمان الجودة بالجامعة

ووجّه الدكتور أحمد القاصد خالص الشكر والتقدير إلى مركز ضمان الجودة بالجامعة برئاسة الدكتورة وفاء زهران ونواب المركز (ا.د زينب عبد الخالق ، ا.م.د نها عثمان، ا.د علاء البلتاجى) وجميع العاملين بالمركز، وفرق المراجعين بالمركز من كل الكليات ، وعمداء الكليات، ووحدات ضمان الجودة بالكليات، وفرق العمل الأكاديمية والإدارية، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب، تقديرًا لما بذلوه من جهود متواصلة في إعداد ملفات الاعتماد، وتنفيذ معايير الجودة، والاستجابة لملاحظات فرق المراجعة والتقييم.

كما أكد أن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق دون تكامل الجهود بين إدارة الجامعة والكليات ومركز ضمان الجودة، مؤكدا على أن المرحلة المقبلة تستهدف استكمال منظومة الاعتماد لجميع الكليات والبرامج، وتعزيز جاهزية الجامعة للتقدم للاعتماد المؤسسي. وقد أكدت الجامعة في خطتها المعلنة استمرار دعم الكليات المتقدمة للاعتماد وتوسيع نطاق منظومة الجودة.

* القاصد يثمن دور الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد

وجّه الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، خالص الشكر والتقدير إلى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، تقديرًا لدورها المحوري في دعم مسيرة تطوير مؤسسات التعليم العالي، وترسيخ معايير الجودة والاعتماد، وما تقدمه من جهود علمية وفنية في أعمال المراجعة والتقييم ودعم المؤسسات والبرامج الأكاديمية نحو تحقيق معايير الجودة والتميز.

وأعرب عن تقديره للجان المراجعة والتقييم التابعة للهيئة، لما اتسمت به أعمالها من مهنية وموضوعية وحرص على دعم التطوير والتحسين المستمر، مؤكدًا أن الشراكة المؤسسية مع الهيئة تمثل ركيزة أساسية في جهود جامعة المنوفية لاستكمال مسيرتها نحو الاعتماد والتميز المؤسسي، بما ينعكس على جودة العملية التعليمية وخدمة الطلاب والمجتمع.

* اليوبيل الذهبي.. 50 عامًا من البناء ومرحلة جديدة للجودة

وتقدّم رئيس الجامعة بخالص التهنئة إلى أسرة جامعة المنوفية، من عمداء ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب، بمناسبة هذه الإنجازات المتتالية في مسيرة الاعتماد والجودة، مؤكدًا أن ما تحقق يمثل إنجازًا جماعيًا يضاف إلى سجل الجامعة في عام الجودة ويتزامن مع احتفالها بيوبيلها الذهبي ومرور 50 عامًا على تأسيسها، ويعكس ما تمتلكه الجامعة من كوادر قادرة على مواصلة التطوير وتحقيق المزيد من التقدم والتميز خلال المرحلة المقبلة.

وتؤكد جامعة المنوفية أن احتفالها باليوبيل الذهبي لا يمثل مجرد احتفاء بخمسين عامًا من تاريخها، وإنما يمثل نقطة انطلاق لمرحلة جديدة تستند إلى ما تحقق من خبرات وإنجازات، وتضع الجودة والاعتماد الأكاديمي في قلب عملية التطوير تنفيذا لأهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي ورؤية مصر ٢٠٣٠ فى ظل الدعم الكبير الذى يوليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير التعليم وتطبيق معايير الجودة.