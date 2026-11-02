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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فتحي سند يشيد بموقف هاني أبو ريدة في أزمة حسام حسن ومحمد صلاح

فتحي سند
فتحي سند
سارة عبد الله

أشاد الناقد الرياضي فتحي سند بطريقة تعامل المهندس هاني أبو ريدة مع الأزمة التي نشبت بين حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر ومحمد صلاح قائد الفراعنة.

وكتب فتحي سند عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "تتفق..او..تختلف مع المهندس هانى ابو ريدة..الا..ان معالجته لازمة حسام حسن مع محمد صلاح..كانت حكيمة..وتعامل معها..وما سبقها من " مطبات " مشابهة " بطولة بال " شديدة " ترفع الضغط “ ..القادم يحتاج ضبط النفس لان الوضع لايحتمل أكثر ”.

من جانب آخر، حرصت زوجة المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على لقاء محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم طرابزون سبور التركي، خلال حضورها برفقة زوجها مباراة الفريق أمام غازي عنتاب، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري التركي.

وتواجد هاني أبو ريدة وزوجته في مدرجات ملعب «بابارا بارك»، لمتابعة المواجهة التي انتهت بفوز طرابزون سبور بهدفين دون مقابل، ليواصل الفريق نتائجه الإيجابية في المسابقة المحلية.

ورفع طرابزون سبور رصيده إلى 22 نقطة، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري التركي، بعدما حقق 7 انتصارات وتعادلًا واحدًا مقابل هزيمتين خلال أول 10 جولات، مواصلًا مطاردة جالطة سراي وأميد سبور على صدارة المسابقة.

وجاءت زيارة رئيس اتحاد الكرة لدعم محمد صلاح ومتابعة أحواله خلال تجربته الاحترافية في تركيا، في إطار اهتمامه باللاعبين المصريين المحترفين بالخارج والاطمئنان على مسيرتهم مع أنديتهم.

كان إبراهيم حجي عثمان أوغلو، رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم، قد استقبل هاني أبو ريدة في وقت سابق، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الاتحادين المصري والتركي، وتبادل الخبرات في المجالات الفنية والإدارية والتحكيمية.

فتحي سند المهندس هانى ابو ريدة حسام حسن محمد صلاح هاني أبو ريدة

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