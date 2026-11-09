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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الإعدام لأب ونجله والمؤبد لآخر لاتهامهم بقتل شخص والشروع في قتل 3 آخرين بطوخ

محكمة
محكمة
إبراهيم الهواري

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار ياسر بدوي سنجاب رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفى فوزي عبد الله، وأحمد عمر حسين، وعمرو أبو بكر صالح شعيب، وأمانة سر محمد فرحات، بالإعدام شنقا للمتهمين الأول والثاني "أب ونجله" في قضية اتهام 7 أشخاص بقتل شخص عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وشرعوهم في قتل شقيقه ونجلته، وكذلك نجل المتوفي، بباعث الانتقام لوجود خلافات سابقة فيما بينهم، بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية، كما قضت بالسجن المؤبد المتهم الرابع، والسجن المشدد 7 سنوات المتهمين الرابع والخامس، وبراءة المتهمين السادس والسابع من الاتهام الموجه إليهم.


وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 287 لسنة 2026 جنايات مركز طوخ، والمقيدة برقم 1353 لسنة 2026 كلي شمال بنها، أن المتهمين "السيد م م ا"، محبوس، 61 سنة، فلاح، ونجله "محمود ا م م"، هارب، 34 سنة، ونجله الأخر "محمد ا م م"، هارب، 33 سنة، ونجله الثالث "عبد المنعم ا م م"، 31 سنة، هارب، و"عزة م ع س"، 55 سنة، هاربة، و"حسام خ م"، 31 سنة، هارب، و"خطاب م م"، 56 سنة، مزارع، محبوس، وجميعهم مقيمين منطقة مشتهر دائرة مركز شرطة طوخ، لأنهم في يوم 3 - 1 – 2026، بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، قتلوا المجني عليه "ماجد محمود محمد الوكيل" عمداً مع سبق الإصرار والترصد.
وتابع أمر الإحالة، أن الواقعة حدثت بباعث الانتقام لما بين المتهمين والمجني عليه من خلافات سابقة، فبيتوا النية وعقدوا العزم على الخلاص منه، فأعدوا العدة والعتاد من أسلحة نارية "بندقية خرطوش ، فرد خرطوش"، وأسلحة بيضاء "شوم، عصا حديدية، منجل"، محل الاتهامات اللاحقة وتربصوا له، وما أن أيقنوا مروره وباقي المجني عليهم حتى أطلقوا صوبهم عدة أعيرة نارية، فاستقر عيارين ناريين منهما أطلقهما الثاني منهم بجسده فأسقطه أرضاً ولم ينالوا من ذلك بل تناوبوا الاعتداء عليه باستخدام الأسلحة البيضاء حيازتهم، حتى أحدثوا ما به إصابات بالغة والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أنهت حياته قاصدين قتله، وذلك حال تواجد كلا من المتهمين السادس والسابع على مسرح الجريمة للشد من أزرهم على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أنه اقترنت بتلك الجناية جنايات أخرى بأنهم في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر، شرعوا في قتل المجني عليه وليد محمود محمد الوكيل، شقيق المتوفي، عمداً مع سبق الإصرار والترصد بباعث الانتقام لما بينهم من خلافات سابقة، فبيتوا النية وعقدوا العزم على الخلاص منه وذويه، فأعدوا العدة والعتاد من أسلحة نارية "بندقية خرطوش، فرد خرطوش"، وأسلحة بيضاء "شوم، عصا حديدية، منجل"، محل الاتهامات اللاحقة، وتربصوا لهم وما أن أيقنوا مروره وباقي المجني عليهم حتى أطلقوا صوبهم عدة أعيرة نارية فأسقطوا شقيقه المتوفي أرضاً واستمروا في التعدي عليه فمكث فوقه للزود به والحيلولة دون استمرار التعدي عليه، وآنذاك قاموا المتهمين من الأول حتى الخامسة بالتعدي عليه فأحدثوا ما به من إصابات أبان عنها التقرير الطبي قاصدين بذلك قتله إلا أنهم قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه ألا وهو مداركته بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهمين شرعوا في قتل المجني عليها روضة وليد محمود محمد الوكيل، عمداً مع سبق الإصرار والترصد، وأيضا شرعوا في قتل المجني عليه الطفل حميدة ماجد محمود محمد، إلا أنه خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.
واستطرد أمر الإحالة أن المتهمين حازوا وأحرزوا أسلحة نارية "بندقية خرطوش، فرد خرطوش"، دون ترخيص قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات، كما حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية سالفة البيان دون أن يكون مرخصاً لهم بحيازتها أو إحرازها، وأيضا حازوا وأحرزوا أدوات وأسلحة بيضاء "شوم، عصا حديدية، منجل"، بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

القليوبية محافظة القليوبية محكمة جنايات بنها جنايات بنها بنها

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