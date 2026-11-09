مقتل وإصابة عدة أشخاص إثر وقوع انفجار في مصنع للحديد والصلب بمدينة "إزمير" التركية

لقي عدد من العمال مصرعهم، وأصيب عشرات آخرون، إثر انفجار أعقبه حريق في مصنع للحديد والصلب بمدينة إزمير التركية.

وذكر مكتب والي إزمير، في بيان أوردته قناة «إيه نيوز» التركية اليوم /الاثنين/، أن فرق الإنقاذ تواصل البحث عن عدد من الأشخاص الآخرين، يُعتقد أنهم لا يزالون محاصرين داخل المصنع، الواقع في منطقة «ألياجا» شمالي المدينة.

ودفعت السلطات بعدد من فرق الإطفاء والأطقم الطبية وقوات الشرطة وفرق البحث والإنقاذ إلى موقع الحادث، فيما لم يُكشف حتى الآن عن الأسباب المحددة وراء وقوع الانفجار، الذي تسبب في تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان فوق موقع المنشأة.