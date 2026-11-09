فرنسا تتهم الحرس الثوري باختراق الثلاجات.. استدعاء السفير وتهديد بالرد

قال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، إن الحرس الثوري الإيراني يقف وراء الهجوم السيبراني الذي استهدف أنظمة التبريد.

ستكون هناك عواقب على إيران

وأضاف وزير الخارجية الفرنسي، أنه ستكون هناك عواقب على إيران نتيجة الهجوم السيبراني على أنظمة التبريد.

استدعاء السفير الإيراني

وتابع: قمنا باستدعاء السفير الإيراني إلى وزارة الخارجية بسبب الهجوم السيبراني على أنظمة التبريد.

وأكد وزير الخارجية الفرنسي، أنه ستكون هناك عقوبات من الاتحاد الأوروبي ضد إيران.

وأفادت وكالة رويترز، عن مصدرين مطلعين، يوم الاثنين، إن مسؤولين فرنسيين يشتبهون في أن قراصنة مدعومين من الدولة الإيرانية كانوا وراء الهجمات الإلكترونية التي أدت إلى تعطيل الثلاجات والمجمدات التجارية في جميع أنحاء فرنسا الشهر الماضي.

أكثر الهجمات تخريباً في الحرب مع إيران

وسيجعل ذلك عمليات الاختراق من بين أكثر الهجمات الإلكترونية تخريباً في الحرب مع إيران التي بدأت في فبراير، وهو صراع اتسم بحوادث متفرقة يُزعم أنها تعطل أنظمة الإنترنت.

حوادث سابقة في أمريكا

وشملت هذه الحوادث تعطيل نظام النقل في لوس أنجلوس في مارس، ومحطات معالجة المياه الأمريكية في يوليو، وسفن متجهة إلى الولايات المتحدة في أغسطس.

وقالت الشركة المصنّعة للعديد من الأجهزة المتضررة إن بعضها كان قديماً أو يعمل ببرامج ثابتة قديمة، مما سهّل على المخترقين اختراقها.

ثلاجات اشتعلت فيها النيران

كانت الآثار لا تزال وخيمة. فقد ارتفعت درجة حرارة بعض الثلاجات إلى مستويات عالية لدرجة أنها اشتعلت فيها النيران.

لحوم تالفة وآيس كريم ذائب في القمامة

وفي الساعات التي تلت الاختراق، قام موظفو المتاجر الكبرى بنقل صناديق مليئة باللحوم التالفة والآيس كريم الذائب إلى حاويات قمامة ضخمة.

وقدّر أحد أصحاب المتاجر الكبرى الفرنسية أن التكاليف الإجمالية للهجوم قد تصل إلى عشرات الملايين من اليورو على مستوى البلاد.