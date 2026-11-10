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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

وسط ظروف غامضة.. العثور على جثمان مسنة داخل شقتها في مدينة المنيا

جثة - صورة أرشيفية
جثة - صورة أرشيفية
ايمن رياض

تكثف الأجهزة الأمنية بالمنيا جهودها لكشف غموض العثور على جثمان سيدة مسنة تبلغ من العمر 80 عامًا، داخل شقتها السكنية بمدينة المنيا، في ظروف يجري فحصها للوقوف على أسباب الوفاة.

تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا يفيد بالعثور على جثمان السيدة داخل مسكنها، وعلى الفور انتقلت الجهات المعنية إلى موقع البلاغ، وتبين أن الجثة لسيدة تدعى “شادية.م. م”، 80 عاما، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ومعاينة مكان الواقعة.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى لتشريح الجثمان والوقوف على أسباب الوفاة.

وتواصل الأجهزة الأمنية إجراء التحريات وجمع المعلومات اللازمة لكشف ملابسات العثور على الجثمان، والوقوف على ظروف وملابسات الوفاة، وبيان ما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة.

المنيا جثة حادث العثور على جثة

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