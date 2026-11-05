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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الصومال وإندونيسيا يبحثان سبل تعزير العلاقات الثنائية

الصومال وإندونيسيا يبحثان سبل تعزير العلاقات الثنائية
الصومال وإندونيسيا يبحثان سبل تعزير العلاقات الثنائية
أ ش أ

بحث نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي حسن محمد علي، مع نائب وزير الخارجية الإندونيسي أنيس ماتا،سبل تعزيز العلاقات الدبلوماسية التاريخية بين البلدين وتوسيع آفاق التعاون الثنائي وذلك بمقر وزارة الخارجية الإندونيسية في العاصمة جاكرتا.
وذكرت وكالة الأنباء الصومالية "صونا" اليوم /الخميس/ أن اللقاء تناول ايضا التركيز على الفرص المتاحة لتطوير التعاون في مجالات التجارة والاستثمار، والزراعة والثروة الحيوانية، ومصايد الأسماك والاقتصاد البحري، والتعليم، والصحة، والبنية التحتية، والطاقة، والأمن البحري.
كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن القضايا السياسية والدبلوماسية، وتعزيز قدرات المؤسسات، وتوسيع التعاون متعدد الأطراف، وتنسيق مواقف البلدين في المحافل الدولية، ولا سيما الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي.
وأكد الجانبان التزامهما بمواصلة توطيد علاقات الصداقة والتعاون بين الصومال وإندونيسيا، مشددين على أهمية تطوير شراكة فاعلة تقوم على لاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة.

نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي حسن محمد علي نائب وزير الخارجية الإندونيسي أنيس ماتا تعزيز العلاقات الدبلوماسية التاريخية مقر وزارة الخارجية الإندونيسية في العاصمة جاكرتا

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