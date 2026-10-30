جمارك ميناء سفاجا تحبط محاولة تهريب هواتف محمولة بأكثر من مليون جنيه

أحبطت جمارك ميناء سفاجا البحري محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بأكثر من مليون جنيه، بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح المنظمة للاستيراد، وذلك بقصد التهرب من سداد الرسوم الجمركية المستحقة.
وذكرت مصلحة الجمارك، في بيان اليوم /الجمعة/، أنه بناء على إخبارية باعتزام سائق إحدى الشاحنات القادمة من إحدى الدول العربية، تهريب عدد من الهواتف المحمولة أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية المستحقة أو اتخاذ الإجراءات الاستيرادية اللازمة، تم تشكيل لجنة جمركية للمعاينة.
وأضافت أن أعمال الفحص والتفتيش أسفرت عن ضبط 56 هاتفا محمولا ماركة "آيفون" طرازات مختلفة، وماركة "سامسونج"، مخفاة داخل عدد من الصناديق وثلاجة الشاحنة، مشيرة إلى أن القيمة الإجمالية للمضبوطات قدرت بنحو مليون و310 آلاف جنيه، وبلغت الرسوم الجمركية المستحقة 332 ألفًا و740 جنيهًا، فيما بلغت التعويضات المستحقة 665 ألفًا و480 جنيهًا.
وأكدت المصلحة استمرار جهودها في إحكام الرقابة الجمركية على مختلف المنافذ، وتعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية والأمنية، والتصدي لمحاولات التهريب بكافة صورها، ومتابعة الأساليب المستحدثة التي يلجأ إليها المهربون، حفاظا على حقوق الخزانة العامة للدولة، وحماية للاقتصاد الوطني والمجتمع.