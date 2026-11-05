الجمارك توقع بروتوكول تعاون مع اتحاد المستثمرات العرب لتيسير الإجراءات الجمركية

أكد أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أن المصلحة تعمل على تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، وتيسير الإجراءات الجمركية، وتذليل أي تحديات تواجه المستثمرين، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار، ودعم نمو المشروعات، وتيسير حركة التجارة الخارجية، تنفيذًا لتوجيهات أحمد كجوك وزير المالية، بتبسيط الإجراءات وخفض زمن الإفراج الجمركي، وتقديم المزيد من التيسيرات لمجتمع الأعمال.

قال أموي، عقب توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين مصلحة الجمارك المصرية واتحاد المستثمرات العرب، برئاسة الدكتورة هدى يسى، إننا نستهدف دعم المستثمرات وتيسير تعاملاتهن مع المنظومة الجمركية، من خلال توفير قنوات اتصال مباشرة للتعرف على التحديات التي تواجه أنشطتهن الاستثمارية والتجارية، ومتابعة العمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يساعد على استمرارية مشروعاتهن وتوسعها.

اجراءات دعم المستثمرات

أضاف أموي، أننا نعمل على تقديم الدعم الفني والإرشادي اللازم للمستثمرات، وتعريفهن بالإجراءات والمستندات الجمركية المطلوبة، والتيسيرات المتاحة، بما يعزز قدرتهن على إدارة معاملتهن التجارية بكفاءة أكبر، ويساعدهن على تجنب الأخطاء الإجرائية، وتيسير عمليات الاستيراد والتصدير.

أشار أموي، إلى أن بروتوكول التعاون يتضمن تشكيل لجنة مشتركة من مصلحة الجمارك واتحاد المستثمرات العرب، تتولى دراسة التحديات والمشكلات الجمركية التي يعرضها أعضاء الاتحاد، والتنسيق مع الإدارات المختصة بشأنها، ومتابعة نتائج التعاون، على أن تعقد اللجنة اجتماعات دورية كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة، لضمان استمرار التواصل ومتابعة تنفيذ مجالات التعاون المشترك.

أكد أموي، أننا حريصون على تنظيم برامج تدريبية وورش عمل وندوات تثقيفية مشتركة لرفع مستوى الوعي الجمركي لدى المستثمرات، وتعريفهن بمستجدات العمل الجمركي وأدواته الحديثة، ومنظومة التسجيل المسبق للشحنات، والاتفاقيات التجارية الدولية والتيسيرات المرتبطة بها، بما يساعدهن على الوفاء بمتطلبات الاستيراد والتصدير، واتخاذ قرارات تجارية أكثر كفاءة.

تعاون مع الجمارك

أكدت الدكتورة هدى يسى رئيس اتحاد المستثمرات العرب، أن الشراكة مع مصلحة الجمارك المصرية تفتح آفاقًا جديدة أمام المستثمرات للتوسع في أنشطتهن التجارية والاستثمارية، من خلال توفير مسارات واضحة للتواصل مع الجهات الجمركية المختصة، والتعرف على التيسيرات المتاحة، والعمل على تذليل التحديات الإجرائية التي تواجه مشروعاتهن.

أضافت يسى، أننا نتطلع إلى تعزيز الوعي الجمركي لدى المستثمرات، ومساعدتهن على تجاوز أي تحديات قد تواجه أنشطتهن، من خلال الاستفادة من الدعم الفني والإرشادي والبرامج التدريبية المشتركة، بما يعزز قدرتهن على التعامل بكفاءة مع الإجراءات الجمركية، والاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة.

أوضحت يسى، أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون المؤسسي بين الاتحاد ومصلحة الجمارك، بما يتيح نقل ملاحظات ومقترحات المستثمرات إلى الجهات المختصة، ومتابعة العمل على معالجتها، ويدعم استمرارية مشروعات المرأة ونموها، ويعزز مشاركتها في النشاط الاقتصادي وحركة التجارة الخارجية.