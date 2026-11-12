"مستقبل وطن": سداد المصروفات الدراسية لغير القادرين وقافلة طبية تضم 25 عيادة متنقلة في قنا

أجرى وفد الأمانة المركزية لحزب "مستقبل وطن" جولة ميدانية بمحافظة قنا، لمتابعة تنفيذ المبادرات الخدمية والمجتمعية التي يتبناها الحزب، والتي تضمنت دعم الطلاب غير القادرين وسداد المصروفات الدراسية المستحقة عليهم، إلى جانب تفقد قافلة طبية موسعة تضم 25 عيادة متنقلة بقرية دندرة، وتستهدف توقيع الكشف الطبي على 5 آلاف مواطن بالمجان.

وشهدت الجولة تسليم وفد الأمانة المركزية للحزب شيكًا ماليًا إلى محافظ قنا، اللواء الدكتور مصطفى الببلاوي، لدعم الطلاب غير القادرين والمساهمة في سداد المصروفات الدراسية المستحقة عليهم، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن أسرهم، وتوفير سبل الدعم اللازمة لضمان استمرارهم في العملية التعليمية.

وأكد النائب عبد الهادي القصبي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن زيارة وفد الأمانة المركزية تعكس اهتمام قيادة الحزب بمحافظة قنا، وحرصها على دعم جهود أمانة المحافظة في تنفيذ المبادرات المجتمعية، ومساندة الأسر الأكثر احتياجًا، وتوفير فرص تعليمية متكافئة أمام جميع الطلاب، مشددًا على استمرار الحزب في إطلاق المبادرات التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين بمختلف المحافظات.

وفي سياق متصل، تفقد وفد الأمانة المركزية أعمال القافلة الطبية الموسعة بقرية دندرة التابعة لمركز قنا، والتي تضم 25 عيادة طبية متنقلة تغطي مختلف التخصصات، وتستهدف تقديم الخدمات العلاجية بالمجان لنحو 5 آلاف مواطن.

واطلع الوفد على الخدمات الطبية المقدمة بالقافلة، والتي تشمل توقيع الكشف الطبي في مختلف التخصصات، وإجراء الفحوصات اللازمة، وصرف الأدوية والنظارات الطبية بالمجان للمستحقين، فضلًا عن الاطلاع على آليات إحالة الحالات التي تستدعي تدخلات جراحية إلى مستشفيات وزارة الصحة، واستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة للحالات المستحقة.

وأكد القصبي أن القافلة تأتي في إطار اهتمام الحزب بالملف الصحي، وحرصه على الوصول بالخدمات الطبية إلى المواطنين في القرى والمراكز، خاصة الأسر الأولى بالرعاية.

وجاءت الجولة بحضور النائب عبد الهادي القصبي، نائب رئيس الحزب، والنائب عصام هلال عفيفي، والنائب عبد الحميد الدمرداش، واللواء يحيى العيسوي، الأمناء العامين المساعدين، والنائب محمد عبد الفتاح آدم، أمين الحزب بمحافظة قنا، وعدد من الأمناء المركزيين وقيادات وأعضاء هيئة مكتب أمانة المحافظة، إلى جانب الدكتور محمود عيسى، السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن الحزب.

وتندرج جولة الحزب بمحافظة قنا ضمن سلسلة من التحركات الميدانية التي شملت محافظات مطروح والقليوبية والغربية والشرقية والجيزة والإسكندرية وسوهاج والمنوفية والفيوم والقاهرة والمنيا، بهدف متابعة تنفيذ المبادرات الخدمية، وتوسيع قاعدة المستفيدين منها، وتعزيز التواصل المباشر مع قيادات وكوادر الحزب بالمحافظات.

وتتنوع أنشطة الحزب خلال جولاته الميدانية بين دعم القطاع الصحي، ورفع كفاءة المدارس والمستشفيات الحكومية، وسداد المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين، وتنظيم القوافل الطبية المجانية، وتجهيز العرائس، وتوفير المعدات الزراعية وأجهزة الري الحديثة للمزارعين، فضلًا عن عقد اللقاءات التنظيمية وافتتاح مقار الحزب بالمحافظات