أظهرت نتائج تجربة في مرحلة متأخرة أن لقاحًا تجريبيًا قلل من خطر عودة سرطان الجلد بنسبة 42 في المائة.

تقول شركتا موديرنا وميرك إن لقاحهما المضاد للسرطان بتقنية mRNA، عند دمجه مع العلاج المناعي واسع الانتشار من ميرك، يقلل من خطر الوفاة أو تكرار الإصابة بسرطان الجلد بنسبة 42 في المائة في تجربة كبيرة، مما قد يمهد الطريق لعصر جديد من العلاج الشخصي.

كما أظهرت البيانات المستقاة من المرحلة الثالثة من التجارب السريرية التي أجريت على أكثر من 1100 مريض أن هذا المزيج قلل من خطر انتشار السرطان بنسبة 38 في المائة.



تُعدّ هذه البيانات الأولى التي تُظهر أن الجمع بين لقاح مُعتمد على طفرات فريدة لكل ورم من أورام المرضى، ودواء يُساعد الجهاز المناعي على مُكافحة السرطان، يُمكن أن يُساعد في السيطرة على المرض. وقد تم اختبار اللقاح، المعروف باسم "إنتسميران أوتوجين"، جنبًا إلى جنب مع دواء "كيترودا" المناعي، وهو من أكثر الأدوية مبيعًا في العالم، والذي تُنتجه شركة "ميرك".

قال بعض المحللين إن البيانات قد تثير مخاوف المستثمرين بشأن مدى إمكانية امتداد هذه التقنية لتشمل أنواعاً أخرى من السرطان.

يعمل دواء Keytruda عن طريق إزالة آلية طبيعية تستخدمها الخلايا السرطانية للاختباء من هجوم الجهاز المناعي، بينما يقوم اللقاح بتوجيه خلايا المريض لإنتاج نسخ من طفرات محددة ليقوم الجهاز المناعي بالبحث عنها وتدميرها.

قال ستيفان بانسيل، الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا، إن البيانات تشير إلى فصل جديد في علاج السرطان.

"مع هذه القدرة على إنشاء خلايا تائية جديدة خاصة بالورم الخاص بك ... فإن التأثير السريري عميق للغاية، وكما رأينا في المرحلة الثانية (التجربة)، فهو دائم للغاية"، كما قال بانسيل.

وقال بانسيل إن الشركات تستعد لتقديم طلب للحصول على موافقة الولايات المتحدة وتتوقع إطلاق لقاح السرطان في عام 2027.

يتم بالفعل اختبار تركيبة إنتيسميران/كيترودا في العديد من أنواع السرطان الأخرى، بما في ذلك سرطان الكلى والمثانة والرئة.

قال بانسيل إنه يعتقد أن اللقاح سيعزز فعالية "في جميع المجالات التي يعمل فيها كيترودا"، لكن يبقى أن نرى مدى تحسن النتائج. كيترودا معتمد لعلاج 19 نوعًا من السرطان.

وقال الرئيس التنفيذي أيضاً إن دواء إنتيسميران يمكن أن يعمل بمفرده كعلاج في المراحل المبكرة من السرطانات.

من المقرر عرض نتائج المرحلة الثالثة لعلاج سرطان الجلد، استنادًا إلى بيانات المرضى خلال العامين الأولين بعد العلاج، يوم السبت في اجتماع الجمعية الأوروبية للأورام الطبية في مدريد.

من بين أولئك الذين تلقوا اللقاح بالإضافة إلى كيترودا، ظل 82.2 في المائة خالين من السرطان بعد عامين، مقارنة بـ 70 في المائة من المرضى الذين تلقوا كيترودا فقط.

"هذا ذو دلالة إحصائية عالية. إنه ليس من قبيل الصدفة"، هكذا علّق الدكتور حسين طوبي، خبير سرطان الجلد وباحث التجارب السريرية في مركز إم دي أندرسون للسرطان بجامعة تكساس، على النتائج.

قال العديد من محللي وول ستريت قبل الاجتماع إن المستثمرين كانوا يتطلعون إلى أن يقلل هذا الاندماج من خطر التكرار بنسبة 40 في المائة أو أكثر.

كتب المحلل ترونغ هوينه من شركة آر بي سي: "نرى أن التفاؤل يتراجع بشأن التسعير في امتيازات (إنتسمران) التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات في مجال الأورام".

"هذه البيانات تجعلنا أقل تفاؤلاً، حيث كان من المفترض أن يكون سرطان الجلد هو الحالة الأفضل."

اختبرت التجربة تسع جرعات من اللقاح مع دواء كيترودا، بدءًا من 13 أسبوعًا بعد جراحة استئصال آفات الورم الميلانيني. وقورنت استجابة المرضى للعلاج المركب باستجابة المرضى الذين عولجوا بدواء كيترودا فقط، وهو العلاج القياسي للورم الميلانيني.