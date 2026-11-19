أظهرت دراسة أجراها باحثون في جامعة روكفلر ونُشرت في مجلة نيتشر، أن الأجسام المضادة التي تُغطي البطانة الداخلية للجهاز الهضمي تلعب دورًا حاسمًا في الوقاية من سرطان القولون عن طريق كبح الانقسام الخلوي السريع. وأوضحت الدراسة أن الغلوبولين المناعي أ (IgA) يرتبط مباشرةً بمستقبلات سطحية على الخلايا الظهارية المعوية، مما يُفعّل آلية كبح فسيولوجية لتكاثر الخلايا الذي قد يتطور إلى ورم خبيث.

في النماذج المختبرية، أصيبت الفئران المعدلة وراثيًا لتفتقر إلى الغلوبولين المناعي A (IgA) بأكثر من ضعف عدد أورام القولون مقارنةً بنظيراتها الطبيعية. وأفاد الباحثون الرئيسيون بأن هذه القابلية المتزايدة للإصابة كانت ثابتة في العديد من النماذج التجريبية المختلفة لسرطان القولون، مما يعكس الملاحظات السريرية لدى البشر حيث يعاني الأفراد الذين تم تشخيصهم بنقص الغلوبولين المناعي A من معدلات أعلى من الأورام الخبيثة في القولون والمستقيم.

أظهرت النتائج التجريبية أيضًا إمكانية عكس زيادة قابلية الإصابة بالسرطان لدى الحيوانات التي تعاني من نقص في هذا النوع من الأجسام المضادة. فعندما أعطى الباحثون جرعات فموية من الأجسام المضادة IgA للفئران التي تعاني من نقص في IgA، اختفى خطر الإصابة بأورام الأمعاء تمامًا، مما يؤكد الدور الوقائي المباشر لمجموعة الأجسام المضادة الموجودة في تجويف الأمعاء.

أكد المؤلف الرئيسي للدراسة، دانيال موسيدا، رئيس مختبر علم المناعة المخاطية في جامعة روكفلر، أن هذا الاكتشاف يُسلط الضوء على كيفية كبح دفاعات الغشاء المخاطي الفطرية لتكاثر الخلايا غير الطبيعي. وأشار موسيدا إلى أنه في حين يركز البحث التقليدي في علم الأورام بشكل كبير على تدمير الأورام الموجودة مسبقًا، فإن توضيح آليات التوازن الطبيعي يفتح آفاقًا محتملة للتدخل العلاجي قبل تشكل الآفات الخبيثة.

سرطان القولون



لطالما اعتُبر الغلوبولين المناعي A فئةً سائدةً من الأجسام المضادة في الجهاز الهضمي، حيث يعمل كخط دفاع مناعي أمامي واسع النطاق. وعلى عكس الأجسام المضادة المتخصصة للغاية التي تستهدف مسببات الأمراض الفردية، يمكن لجزيء IgA واحد أن يرتبط بأنواع بكتيرية متنوعة، بالإضافة إلى بعض خلايا الجسم السليمة، على الرغم من أن الأساس الوظيفي للحفاظ على هذه التركيزات العالية من الأجسام المضادة في الأمعاء ظل سؤالًا علميًا قائمًا.

لتقصّي العلاقة بين الأجسام المضادة المعوية، والتجمعات البكتيرية، وتكوّن الأورام، قام غريغوري دونالدسون، الحاصل على زمالة ما بعد الدكتوراه من مؤسسة روكفلر سابقًا، والأستاذ المساعد حاليًا في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، بفحص فئران تعاني من نقص في الغلوبولين المناعي A (IgA) ووضعها مع فئران ضابطة. وقد ضمن هذا الوضع أن تستهلك المجموعتان نفس الغذاء وتتعرضا لنفس الكائنات الدقيقة البيئية، مما ساهم في عزل التأثيرات المناعية المحددة التي تُعزى إلى غياب الغلوبولين المناعي A.

عند فحص الخلايا الظهارية التي تُشكّل بطانة الأمعاء حيث تبدأ سرطانات القولون، لاحظ الباحثون تغيراتٍ ملحوظة في أنماط التعبير الجيني قبل ظهور أي أورام مرئية. وقد تبيّن أن هذه التحولات الجينية الأساسية غنيةٌ بشكلٍ خاص بالمسارات التي تُنظّم تكاثر الخلايا وانقسامها، مما يُشير إلى فقدانٍ مبكرٍ للسيطرة على التكاثر في الأنسجة التي تفتقر إلى الغلوبولين المناعي A (IgA).

بالتعاون مع مختبر غابرييل فيكتوريا في جامعة روكفلر، حددت طالبة الدراسات العليا والمؤلفة المشاركة في الدراسة، غابرييلا ليما دوس ريس، مستقبلًا سطحيًا ظهاريًا محددًا يتفاعل مع الجسم المضاد. وقد عزل الفريق DMBT1، وهو مستقبل غشائي سبق ربطه بأنواع مختلفة من السرطانات، ولكن لم يكن دوره الآلي الدقيق في تطور أورام القولون واضحًا.

أثبتت الدراسة أن بروتين DMBT1 يعمل بالتنسيق مع الميكروبيوم المعوي، حيث يعمل بشكل أساسي كمحفز لانقسام الخلايا الظهارية في وجود البكتيريا المعوية. في الظروف الطبيعية، يعمل ارتباط الغلوبولين المناعي A (IgA) ببروتين DMBT1 ككابح أساسي؛ فبدون IgA، تسمح إشارات DMBT1 غير المقيدة بتحفيز البكتيريا مما يؤدي إلى تكاثر مفرط للخلايا الظهارية، بينما يؤدي القضاء على البكتيريا، أو تعطيل إشارات DMBT1، أو الحفاظ على مستويات طبيعية من الأجسام المضادة إلى كبح التكاثر.

يُشير تحديد الوظيفة الفسيولوجية لبروتين DMBT1 إلى استراتيجيات واعدة للحد من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، مثل استهداف هذا المسار بعد الاستئصال الجراحي للزوائد اللحمية ما قبل السرطانية في الحالات التي لا تتوفر فيها حاليًا أي تدخلات وقائية. وأشار دونالدسون إلى أنه على الرغم من أن الأمر لا يزال في طور التكهنات، إلا أن تحديد سلالات بكتيرية تُحفز بشكل طبيعي إنتاج الغلوبولين المناعي IgA الواقي قد يُسهم في نهاية المطاف في تطوير علاجات بروبيوتيكية مُوجهة للمساعدة في الحفاظ على التوازن المعوي.

تُمثل هذه الدراسة، المنشورة في مجلة Nature، بحثًا مُحكّمًا في التفاعلات الجزيئية الدقيقة التي تُحافظ على صحة الأمعاء. ركّز فريق البحث على التفاعل المُعقّد بين ميكروبيوم الأمعاء، والجهاز المناعي، وتطوّر السرطان. ومن خلال تحديد وظيفة جديدة للأجسام المضادة في الحفاظ على صحة الأمعاء، تُشير النتائج إلى استراتيجيات جديدة للوقاية من سرطان القولون والمستقيم.



يُوفّر انتشار نقص الغلوبولين المناعي A (IgA) بين عامة السكان سياقًا سريريًا لنتائج النموذج الحيواني. ويشير المصدر إلى أن هذه الحالة تُصيب ما يقارب شخصًا واحدًا من بين كل 500 شخص في الولايات المتحدة. ويعاني الأفراد المصابون بهذا النقص من نقص أو انعدام هذه الأجسام المضادة النوعية. وكانت العلاقة بين هذه الحالة البشرية وسرطان القولون والمستقيم معروفةً لدى الأطباء والعلماء قبل هذه الدراسة. وهدف البحث إلى شرح الآلية البيولوجية الكامنة وراء هذه العلاقة الملحوظة. وباستخدام فئران تفتقر إلى الغلوبولين المناعي A، تمكّن الباحثون من محاكاة الحالة البشرية في بيئة مخبرية مُحكمة.

تضمنت التجربة تربية فئران تعاني من نقص في الغلوبولين المناعي A (IgA) إلى جانب فئران طبيعية. وكان هذا النهج في التربية المشتركة ضروريًا لضمان تعرض المجموعتين لنفس الجراثيم والغذاء. ومن خلال التحكم في المتغيرات البيئية، تمكن الباحثون من عزو الاختلافات في تطور الأورام تحديدًا إلى وجود أو غياب الغلوبولين المناعي A. وقد أصيبت الفئران التي تفتقر إلى الغلوبولين المناعي A بسرطان القولون والمستقيم أكثر من تلك التي تحمل هذا الجسم المضاد. وتؤكد هذه النتيجة ما هو معروف بالفعل لدى البشر. وقد عزز اتساق هذه النتيجة عبر نماذج مختلفة لسرطان القولون من قوة التجربة.

بدأ البحث في الآليات الخلوية بملاحظة حدوث تغيرات في التعبير الجيني قبل ظهور أي أورام. فحص الباحثون الخلايا الظهارية المبطنة للأمعاء، حيث تتشكل سرطانات القولون في البداية. واكتشفوا أن هذه التغيرات تشمل جينات مرتبطة بانقسام الخلايا أو تكاثرها. يشير هذا إلى أن فقدان السيطرة على انقسام الخلايا يُعد حدثًا مبكرًا في مسار المرض. افترض الفريق وجود نوع من المستقبلات على الخلايا الظهارية يتوسط هذا التأثير. أدت هذه الفرضية إلى تحديد DMBT1، وهو مستقبل موجود على سطح الخلايا الظهارية. كان DMBT1 مرتبطًا بالفعل بعدة طرق ببعض أنواع السرطان، لكن دوره الدقيق في سرطان القولون لم يكن واضحًا قبل هذه الدراسة.