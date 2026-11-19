يلجأ كثير من الأشخاص إلى قياس ضغط الدم في المنزل لمتابعة حالتهم الصحية والاطمئنان على مستويات الضغط، خاصة مرضى ارتفاع ضغط الدم، لكن بعض الأخطاء البسيطة أثناء القياس قد تؤدي إلى الحصول على قراءات غير دقيقة، ما يسبب القلق أو يعطي انطباعًا خاطئًا عن الحالة الصحية.

ومن أبرز الأخطاء الشائعة قياس ضغط الدم مع وضع الساق فوق الأخرى أو عدم إسناد الظهر والذراع، فضلًا عن التحدث أثناء القياس أو وضع الجهاز فوق الملابس.

خطأ شائع عند قياس ضغط الدم في المنزل

يُعد وضع الساق فوق الأخرى أثناء قياس ضغط الدم من الأخطاء التي قد تؤثر على النتيجة، إذ يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع القراءة مقارنة بالقياس في الوضعية الصحيحة.

كما أن عدم وضع الذراع في مستوى القلب أو تركها دون دعم قد يؤدي إلى الحصول على قراءة أعلى من المستوى الحقيقي.

وتشير الجمعية الأمريكية للقلب إلى أهمية الالتزام بوضعية الجسم الصحيحة أثناء القياس، لأن اختلاف وضعية الجلوس أو استخدام كفة غير مناسبة لحجم الذراع قد يؤثر على دقة النتائج.

الطريقة الصحيحة لقياس ضغط الدم في المنزل

للحصول على قراءة أكثر دقة، ينصح باتباع الخطوات التالية:

1- الجلوس بطريقة صحيحة

اجلس على كرسي مع إسناد الظهر جيدًا، مع وضع القدمين على الأرض وعدم وضع ساق فوق الأخرى.

2- الراحة قبل القياس

احرص على الجلوس بهدوء لمدة 5 دقائق على الأقل قبل تشغيل الجهاز.

3- وضع الذراع في مستوى القلب

ضع الذراع على سطح مستوٍ بحيث تكون في مستوى القلب، مع إرخاء العضلات وعدم شدها.

4- استخدام الجهاز على الجلد مباشرة

ضع كفة جهاز الضغط على الذراع العارية، وليس فوق الملابس، مع التأكد من أن مقاسها مناسب لمحيط الذراع.

5- تجنب الحديث أثناء القياس

لا تتحدث أو تستخدم الهاتف أثناء تشغيل الجهاز، لأن الحركة والكلام قد يؤثران على القراءة.

6- تكرار القياس

خذ قراءتين يفصل بينهما دقيقة واحدة على الأقل، وسجل النتائج لمتابعتها مع الطبيب.

أشياء يجب تجنبها قبل قياس ضغط الدم

هناك بعض العادات التي قد تؤثر على قراءة ضغط الدم، لذلك يفضل تجنب التدخين وتناول الكافيين وممارسة الرياضة خلال 30 دقيقة قبل القياس، مع إفراغ المثانة قبل استخدام الجهاز.

كما ينصح باستخدام جهاز ضغط معتمد ودقيق، وعدم الاعتماد على قراءة واحدة فقط للحكم على الإصابة بارتفاع ضغط الدم أو تغيير جرعات الأدوية دون استشارة الطبيب.

المصدر: الجمعية الأمريكية للقلب، ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها الأمريكية (CDC)