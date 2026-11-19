يُعدّ تناول فنجان من القهوة أول شيء في الصباح عادةً لدى الكثيرين. لكن تناول هذا الفنجان قبل شرب الماء قد يُسبب الجفاف.

قد يؤدي الجفاف، إلى جانب بعض الآثار الأخرى للقهوة، إلى ارتفاع ضغط الدم.



تأثير تناول القهوة قبل الماء في الصباح على ضغط الدم

1. قد يرتفع ضغط الدم نتيجة الجفاف

لا توجد أدلة علمية كافية، إن وجدت، حول تأثير القهوة على ضغط الدم تحديداً عند تناولها صباحاً قبل شرب الماء. مع ذلك، فإن ما هو معروف عن تأثير القهوة على ضغط الدم قد يساعد في تكوين صورة أوضح.

يحتوي الكافيين، وهو المركب الرئيسي في القهوة، على تأثيرات مدرة للبول خفيفة. وهذا يعني أن تناول القهوة قد يسبب فقدانًا طفيفًا للسوائل عن طريق زيادة تدفق الدم إلى الكليتين، مما يؤدي إلى إفراز المزيد من الماء على شكل بول.

ويصدق هذا التأثير المسبب للجفاف بشكل خاص عندما تشرب القهوة من حين لآخر بدلاً من شربها بانتظام وبكميات أكبر من المعتدلة.

يؤدي تأثير القهوة المجفف، بالإضافة إلى عدم شرب الماء، إلى تعريض جسمك لخطر الجفاف . ويمكن أن يؤثر الجفاف سلبًا على ضغط الدم.

يؤدي الجفاف إلى زيادة لزوجة الدم، مما يقلل من السوائل في الأوعية الدموية ويجبر القلب على العمل بجهد أكبر لضخ الدم في مواجهة المقاومة. وهذا بدوره قد يرفع ضغط الدم.

قد يساعد شرب الماء العادي قبل القهوة في تقليل هذا الخطر عن طريق منع ارتفاع ضغط الدم الناتج عن الجفاف .

ومع ذلك، يعتقد العديد من الخبراء أنه نظرًا لأن فنجان القهوة الخاص بك يحتوي بالفعل على الماء، فإن السائل الذي تحصل عليه منه يوازن التأثير المدر للبول الخفيف للكافيين، مما يشير إلى أنه من غير المرجح أن تقلل القهوة من مستويات ترطيب جسمك بشكل كبير.

بالإضافة إلى ذلك، على الرغم من أن الجسم لا يصاب بالجفاف من فقدان الرطوبة الطفيف خلال الليل من خلال التنفس والتعرق، إلا أن شرب الماء أول شيء في الصباح لا يزال عادة مفيدة لإنعاش الجسم قبل تناول القهوة.



2- قد يرتفع ضغط الدم نتيجةً للتوتر المرتبط باضطرابات الجهاز الهضمي التي قد يسببها تناول القهوة

القهوة حمضية بشكل طفيف، ويتراوح الرقم الهيدروجيني فيها بين 4.85 و 5.13.

غالباً ما ينصح الخبراء الأشخاص الذين يعانون من حالات مثل مرض الارتجاع المعدي المريئي (GERD)، وهو الارتجاع الحمضي المزمن، بتجنب أو الحد من تناول الأطعمة الحمضية مثل القهوة، لأنها تبدو محفزاً لأعراضهم.

قد يعزز ذلك استرخاء العضلة العاصرة للمريء، مما يسمح لحمض المعدة الزائد بالانتقال إلى المريء.

بالإضافة إلى ذلك، تشير الأبحاث إلى أن الكافيين ومكونات أخرى في القهوة تحفز إفراز حمض المعدة، لكنها لا تسرع عملية إفراغ المعدة. وهذا يثير مخاوف من أن القهوة قد تزيد من خطر الإصابة بمشاكل في الجهاز الهضمي، مثل حرقة المعدة، وعسر الهضم، والشعور العام بعدم الراحة.

أظهرت بعض الأبحاث وجود علاقة ثنائية الاتجاه بين اضطرابات الجهاز الهضمي وزيادة التوتر والقلق والضيق العاطفي، وكلها عوامل يمكن أن تؤثر سلبًا على ضغط الدم.

ومن الجدير بالذكر أنه بالنسبة لبعض الأشخاص، قد يكون خطر هذه الآثار الهضمية غير السارة أعلى عند تناول القهوة على معدة فارغة، حيث يتم امتصاصها بشكل أسرع في هذه الحالة.

من ناحية أخرى، فإن تناول كوب من الماء - وخاصة الماء الدافئ - عند الاستيقاظ قد يساعد على تهدئة الجهاز الهضمي وإرخائه، ودعم حركة الأمعاء، وتخفيف مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإمساك والانتفاخ وعدم الراحة.

3. قد يحدث ارتفاع مؤقت، بغض النظر عن كمية الماء المتناولة

يمكن أن يؤدي تناول القهوة إلى ارتفاع ضغط الدم مؤقتًا، خاصة عند الأشخاص الذين لا يشربون القهوة كثيرًا.

إلى جانب الارتفاع المؤقت في ضغط الدم، قد يؤثر تناول القهوة على ضغط الدم بمرور الوقت لدى بعض الأشخاص.

وجدت إحدى الدراسات زيادة كبيرة في ضغط الدم الانقباضي (الرقم العلوي) بعد عامين بين الأشخاص الذين يشربون القهوة كل يوم.

مع ذلك، اقتصرت الدراسة على كبار السن الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا فأكثر، وهم فئة أكثر عرضة لارتفاع ضغط الدم. لذا، يلزم إجراء المزيد من البحوث لتأكيد هذه العلاقة.

بصرف النظر عن وتيرة الاستهلاك، تشمل العوامل الأخرى التي يمكن أن تؤثر على كيفية تأثير القهوة على ضغط الدم كمية ما تشربه، وعمرك، ونوع حبوب البن، وطريقة التحضير.

كيفية ترطيب الجسم بشكل صحيح قبل تناول قهوة الصباح



مع أن القهوة تتكون في معظمها من الماء وتُحتسب ضمن كمية السوائل التي تتناولها، إلا أنها لا تُغني عن شرب الماء النقي. ومع ذلك، ولأن الماء عديم الطعم، فمن السهل نسيانه أو عدم الرغبة فيه في بداية اليوم.

إذا كنت حساسًا بشكل خاص لقهوة الصباح وتشعر بالقلق بشأن آثارها أو الحفاظ على مستويات الترطيب المثلى لديك، فإليك بعض النصائح التي قد تجدها مفيدة:

ضع كوباً أو زجاجة ماء بجانب سريرك قبل النوم. هذا يضمن أن يكون الماء في مجال رؤيتك عند الاستيقاظ.

إذا كنت لا تفضل الماء العادي، فاستشر طبيبك بشأن شرب الماء المكربن ​​(الفوار) من حين لآخر. مع ذلك، فإن الماء المكربن ​​حمضي قليلاً، لذا قد لا يكون مناسباً إذا كنت تعاني من تهيج المعدة وأعراض الجهاز الهضمي.



إذا كنت تحب القهوة لأنها ساخنة، ففكر في شرب الماء الدافئ بدلاً من الماء البارد.

يمكنك تحضير فطور سريع ومرطب، مثل عصير الفاكهة والخضراوات مع الحليب قليل الدسم أو النباتي، وتناوله قبل قهوتك. وهذا بدوره يزيد من كمية السوائل التي تتناولها.

فكّر في الاحتفاظ بمرق جاهز وحساء نباتي مرطب في ثلاجتك. سخّن طبقاً منه وتناوله قبل قهوتك.

