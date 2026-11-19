أصبحت أدوية إنقاص الوزن، مثل أوزمبيك وويجوفي، شائعة بشكل متزايد لدورها في تنظيم مستويات السكر في الدم ومساعدة الأشخاص على إنقاص الوزن.

ومع ذلك، أثارت الأبحاث المتزايدة تساؤلات حول آثارها المحتملة على صحة العين، لا سيما حالة نادرة قد تسبب فقدانًا مفاجئًا ودائمًا للبصر.

وفقًا لما ذكره إم. روي ويلسون، الرئيس الفخري والأستاذ المتميز في طب العيون في معهد كريسج للعيون بجامعة واين ستيت، فقد وجدت العديد من الدراسات ارتباطًا ثابتًا بين سيماغلوتيد، المكون النشط في أوزمبيك وويجوفي، وحالة تسمى اعتلال العصب البصري الأمامي الإقفاري غير الشرياني (NAION).

وفي حديثه عن المخاطر المحتملة، قال ويلسون إنه في حين أن الأدلة التي تربط الأدوية بالحالة مقنعة، فمن المهم أن نفهم أن الحالة نفسها نادرة للغاية.

يُوصف اعتلال العصب البصري الأمامي غير الشرياني (NAION) أحيانًا بأنه سكتة دماغية في العين. يحدث هذا عندما يقل تدفق الدم إلى الجزء الأمامي من العصب البصري، ما يؤثر على إمداد العصب بالأكسجين والمغذيات، ويؤدي إلى موت خلايا العقدة الشبكية، وبالتالي ضعف الرؤية.

أوزمبيك

ما مدى زيادة دواء أوزمبيك لخطر فقدان البصر؟

أوضح ويلسون أن اعتلال العصب البصري الأمامي غير الشرياني (NAION) يصيب ما يُقدّر بنحو 0.2 إلى شخص واحد من بين كل 10,000 شخص سنويًا.

وهذا يجعله حالة نادرة حتى بين الأشخاص الذين لا يتناولون أدوية GLP-1.

ومع ذلك، تشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يتناولون سيماغلوتيد قد يكونون أكثر عرضة للإصابة به بمقدار الضعف تقريبًا مقارنةً بمن لا يتناولون هذه الأدوية.

وأوضح ويلسون الأرقام قائلاً إنه حتى مع الأخذ في الاعتبار التقدير الأعلى لحالة واحدة لكل 10,000 شخص، فإن مضاعفة المخاطر ستؤدي إلى حالتين لكل 10,000 شخص. وأكد أن المخاطر الإجمالية لا تزال منخفضة للغاية.

هذا التمييز مهم للأشخاص الذين يتناولون أوزمبيك أو ويجوفي، لأن النتائج لا تعني أن كل من يستخدم هذه الأدوية من المحتمل أن يعاني من مشاكل في الرؤية.

من هم الأكثر عرضة للإصابة بهذا المرض العيني؟

بحسب ويلسون، قد يكون بعض الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بمرض اعتلال العصب البصري الأمامي غير الشرياني (NAION) من غيرهم.

ومن عوامل الخطر المحتملة ما يصفه الأطباء بـ"ازدحام العصب البصري".

ويشير هذا المصطلح إلى عصب بصري أصغر حجماً بطبيعته، ويحيط به مساحة محدودة.

ومن المخاوف الأخرى انخفاض ضغط الدم أثناء النوم، المعروف أيضاً بانخفاض ضغط الدم الليلي.

ينخفض ​​ضغط الدم بشكل طبيعي أثناء النوم، ولكن إذا انخفض كثيراً، فقد يقل تدفق الدم إلى العصب البصري، مما قد يزيد من خطر تلفه.

انقطاع النفس النومي حالة أخرى قد تزيد من احتمالية الإصابة بأمراض أخرى.

يعاني المصابون بانقطاع النفس النومي من انقطاعات متكررة في التنفس أثناء النوم، ما قد يؤثر على إمداد الأكسجين والدورة الدموية.

هل يمكن استعادة البصر بعد السكتة الدماغية في العين؟

قد يُسبب اعتلال العصب البصري الأمامي غير الشرياني (NAION) فقدانًا مفاجئًا للبصر، وقد يكون التعافي منه محدودًا.

وأوضح ويلسون أن الرؤية قد تتقلب خلال الأسابيع الأولى التي تلي الإصابة.

وقد يشهد بعض الأشخاص تحسنًا طفيفًا خلال هذه الفترة.

مع ذلك، تستقر الرؤية عمومًا بعد حوالي ستة إلى ثمانية أسابيع.

بعد هذه المرحلة، يصبح التحسن الكبير غير مرجح، وقد يبقى جزء كبير من الرؤية المفقودة متأثرًا بشكل دائم.

إذا لاحظ أي شخص تغيرات مفاجئة أو فقدانًا للبصر، فعليه مراجعة طبيب العيون فورًا. وأوضح ويلسون أن الأطباء سيجرون تقييمًا دقيقًا لتحديد ما إذا كان اعتلال العصب البصري الأمامي غير الشرياني (NAION) هو السبب، إذ قد تُسبب حالات أخرى فقدان البصر. وإذا تبين أن الحالة مرتبطة بدواء GLP-1، فقد ينظر الأطباء في إيقاف الدواء.

على الرغم من هذه المخاوف، نصح ويلسون بعدم تجاهل فوائد هذه الأدوية. وأشار إلى أن أدوية GLP-1 قد تلعب دورًا هامًا في إدارة مرض السكري والوزن، وأنه ينبغي النظر إلى الفوائد المحتملة جنبًا إلى جنب مع انخفاض خطر الإصابة باعتلال العصب البصري الأمامي غير الشرياني (NAION).

بالنسبة للأشخاص الذين وُصفت لهم هذه الأدوية، فإن الأهم هو الانتباه إلى العلامات التحذيرية المحتملة ومناقشة أي مخاوف مع الطبيب بدلًا من التوقف عن العلاج من تلقاء أنفسهم.