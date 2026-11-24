حرص الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة علي ماهر، على متابعة عدد من مباريات الدوري، في إطار خطة الجهاز لمراقبة اللاعبين والوقوف على مستوياتهم الفنية والبدنية، تمهيدًا لاختيار العناصر المميزة خلال الفترة المقبلة.

وتواجد علي ماهر في مقصورة استاد القاهرة الدولي لمتابعة مباراة زد وأبوقير للأسمدة، برفقة تامر مصطفى، ومصطفى فتحي مدرب حراس المرمى، وعبدالرحمن الزغبي محلل الأداء، لمتابعة أداء اللاعبين ورصد أبرز العناصر التي يمكن الاستعانة بها في صفوف المنتخب الوطني.

وفي الوقت نفسه، تواجد محمد عبدالكريم، المدرب العام لمنتخب مصر، في مقصورة استاد برج العرب، لمتابعة مباراة سموحة والبنك الأهلي، برفقة محمود سليم محلل الأداء، ووائل رأفت مخطط الأحمال، ضمن تحركات الجهاز الفني لمتابعة مباريات المسابقات المحلية.

وتأتي هذه التحركات في إطار حرص الجهاز الفني بقيادة علي ماهر على توسيع دائرة الاختيارات أمام المنتخب، ومتابعة أكبر عدد من اللاعبين عن قرب، قبل الاستقرار على العناصر التي ستحصل على فرصة الانضمام خلال المعسكرات المقبلة.