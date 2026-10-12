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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نيوكاسل يوفد كشافيه لمتابعة موهبة فالنسيا ديفيد أوتوربي

ديفيد أوتوربي
ديفيد أوتوربي
أ ش أ

ذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي كثّف اهتمامه بالموهبة الشابة ديفيد أوتوربي، جناح نادي فالنسيا الإسباني، حيث أوفد نيوكاسل يونايتد اثنين من مدربيه لمتابعة ديفيد أوتوربي خلال مباراة فالنسيا أمام راسينج سانتاندير، أمس الأحد، التي تعادل فيها الفريقان بنتيجة التعادل 2 - 2.

وترك اللاعب ديفيد أوتوربي، البالغ من العمر 18 عامًا، انطباعًا قويًا، بعد مشاركته بديلًا، إذ سجل أول أهدافه بقميص فالنسيا، قبل أن يصنع فرصة خطيرة أخرى في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وحضر اثنان من مدربي نيوكاسل في ملعب "إل ساردينيرو" لمتابعة أوتوربي وتقييم مستواه، وتشير التقارير إلى أن انطباعهما عن اللاعب الشاب كان إيجابيًا للغاية.

وفرض أوتوربي نفسه سريعًا على المباراة، من خلال عدة انطلاقات على الجهة اليمنى، قبل أن يتحرك نحو العمق ويستغل تمريرة حاسمة من زميله خافي جويرا، ليسجل هدف التعادل لفالنسيا.

وواصل الجناح الشاب تهديد دفاع راسينج، وصنع فرصة خطيرة أخرى في الهجمة الأخيرة من المباراة، بعدما تجاوز مراقبه ووصل إلى خط المرمى، قبل أن يمرر الكرة إلى هوجو دورو، الذي لم يتمكّن من استغلال الفرصة.

وبحسب التقرير، لم يقتصر إعجاب كشافَي نيوكاسل على المهارات الفنية لأوتوربي وقدراته الإبداعية في الجانب الهجومي، بل امتد أيضًا إلى شخصيته داخل الملعب، ولم يتراجع الجناح الشاب خلال إحدى المواجهات البدنية مع الظهير الأيسر لراسينج، واستمر في تحدي منافسه طوال اللقاء.

كان أوتوربي قد وقع عقدًا جديدًا مع فالنسيا في أبريل الماضي، ويمتد عقده الحالي حتى يونيو 2028، مع امتلاك النادي خيارًا أحادي الجانب لتمديده ثلاثة مواسم إضافية.

ويُعد أوتوربي إحدى أبرز المواهب الصاعدة من أكاديمية فالنسيا، ضمن جيل من اللاعبين الشباب الذين حصلوا على فرصة المشاركة مع الفريق الأول خلال فترة صعبة يمر بها النادي.

ومع ذلك، كان أوتوربي اللاعب الوحيد المتخرج من أكاديمية النادي الذي شارك في المباراة الأولى لخافيير أغيري مدربًا لفالنسيا.

وفي المقابل، استُبعد آرون مايوول، الذي بدأ المباراتين السابقتين وسجل هدفًا وصنع آخر، وكذلك أيـمار بلاسكيز، الذي شارك بديلًا أمام ريال سوسيداد، من مواجهة راسينج سانتاندير.

نادي نيوكاسل ديفيد أوتوربي جناح نادي فالنسيا الإسباني

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