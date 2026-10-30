أحمد عادل عبد المنعم: الأهلي يحتاج للاستقرار.. والجمهور مفتاح تصحيح المسار

أكد أحمد عادل عبد المنعم، حارس مرمى الأهلي السابق ومدرب قطاع الناشئين بالنادي حاليًا، أن المرحلة الحالية تتطلب التركيز على تحقيق الانتصارات قبل أي شيء، مشيرًا إلى أن الفريق بدأ يتحسن تدريجيًا تحت قيادة المدير الفني المغربي الحسين عموتة.

وقال أحمد عادل، خلال ظهوره في برنامج "كورة وشاي وأصحاب" المُذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، إن أهم ما يحتاجه الأهلي في الوقت الحالي هو حصد النقاط الثلاث من أجل مواصلة المنافسة على لقب الدوري، موضحًا أن الأداء لم يصل إلى المستوى المطلوب حتى الآن، لكنه يشهد تطورًا من مباراة لأخرى.

وأضاف أن دعم جماهير الأهلي سيكون العامل الأهم في الفترة المقبلة، مؤكدًا أن وقوف الجماهير خلف الفريق سيُسهم في تحسن النتائج والأداء بشكل أكبر.

وتطرق إلى الجوانب الفنية، مشيرًا إلى أن الأهلي يهدر العديد من الفرص رغم الوصول المتكرر إلى مرمى المنافسين، لافتًا إلى أن مصطفى مخلوف حارس موردن سبورت تصدى لأكثر من ست أو سبع فرص محققة، وهو ما يعكس حجم الفرص التي تشهدها المباريات.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الحسين عموتة بدأ يتأقلم مع أجواء الأهلي، لكنه يحتاج إلى مزيد من الانسجام داخل الفريق، معتبرًا أن إجراء تغييرات كبيرة في التشكيل من مباراة لأخرى يمثل أحد التحديات الحالية، ومشددًا على أن الأفضل هو منح الثقة للاعبين الذين يشاركون، مع استمرار مساندة جماهير الأهلي لكل من يرتدي قميص الفريق.