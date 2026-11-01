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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: توجيهات الرئيس السيسي تضع بناء الإنسان وتمكين ذوي الهمم على رأس الأولويات

النائبة نجلاء العسيلي
النائبة نجلاء العسيلي
حسن رضوان

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مخرجات منتدى 2026 تعكس اهتمام الدولة بالاستثمار في الإنسان المصري، ووضع بناء قدرات الأجيال الجديدة واكتشاف المواهب ورعاية النابغين وتمكين الأشخاص ذوي الهمم ضمن أولويات العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة.

وقالت العسيلي، في بيان لها اليوم، إن متابعة فخامة الرئيس السيسي لمخرجات المنتدى وتوجيه الحكومة بإعداد خطة زمنية محددة لتنفيذ التوصيات، مصحوبة بمؤشرات واضحة لقياس الأداء، تمثل خطوة مهمة لضمان الانتقال من مرحلة طرح الأفكار والرؤى إلى التنفيذ الفعلي، بما يحقق نتائج ملموسة تنعكس على حياة المواطنين.

إعداد النشء والشباب استثمار في مستقبل الدولة

وأوضحت عضو مجلس النواب أن التوسع في برامج إعداد النشء بالأكاديمية الوطنية للتدريب، وإتاحة الفرص للأطفال والشباب عبر منصة «شباب مصر»، وتنظيم لقاءات مباشرة مع المسؤولين للاستماع إلى أفكارهم وتطلعاتهم، يعزز مشاركة الأجيال الجديدة في صياغة مستقبل الدولة.

وأضافت أن الاستثمار في وعي الشباب وقدراتهم ومهاراتهم يمثل ركيزة أساسية لبناء جيل قادر على الابتكار وتحمل المسؤولية والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية، مؤكدة أهمية توفير مساحات حقيقية أمام الشباب للتعبير عن أفكارهم وتحويلها إلى مبادرات ومشروعات قابلة للتنفيذ.

اكتشاف النوابغ ورعاية الموهوبين ضرورة لبناء اقتصاد المعرفة

وأشارت العسيلي إلى أن توجيه الرئيس بإبراز النماذج المتميزة من النابغين والمتفوقين والعباقرة في الشوارع والميادين والأماكن العامة يحمل رسالة مهمة مفادها أن التفوق العلمي والابتكار يستحقان التقدير المجتمعي، وأن النماذج الناجحة يجب أن تكون مصدر إلهام للأجيال الجديدة.

وأكدت أن رعاية الموهوبين والاهتمام بالبحث العلمي والابتكار يمثلان استثمارًا مباشرًا في رأس المال البشري، ويسهمان في إعداد كوادر قادرة على دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية مصر في مختلف المجالات.

وهنأت النائبة الطالبة ميار عثمان بمناسبة فوزها بجائزة تحدي القراءة العربي 2026، معتبرة أن هذا الإنجاز يعكس أهمية اكتشاف المواهب المصرية وتشجيع النماذج الناجحة في مجالات العلم والثقافة والمعرفة.

الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقًا جديدة لتمكين ذوي الهمم

وفيما يتعلق بتوجيهات الرئيس بشأن الأشخاص الصم وضعاف السمع، أكدت العسيلي أن بناء منظومة وطنية مستدامة لإتاحة الخدمات والتواصل الرقمي باستخدام الذكاء الاصطناعي يمثل توجهًا مهمًا نحو تعزيز دمج الأشخاص ذوي الهمم في المجتمع، وتيسير حصولهم على الخدمات المختلفة بصورة مستقلة وكريمة.

وأضافت أن إتاحة برامج التأهيل المهني وفرص العمل المناسبة، إلى جانب توفير خدمات التثقيف الديني بلغة الإشارة، يعكس اتساع مفهوم التمكين ليشمل مختلف جوانب الحياة، وليس مجرد تقديم خدمات تقليدية، مشددة على أهمية تحويل هذه التوجيهات إلى تطبيقات عملية تضمن تكافؤ الفرص وتزيل الحواجز أمام مشاركة هذه الفئة في المجتمع.

متابعة تنفيذ التوصيات تضمن تحقيق نتائج ملموسة للمواطنين

وشددت النائبة نجلاء العسيلي على أهمية نشر توصيات المنتدى وخطط تنفيذها ومؤشرات قياس الأداء أمام المواطنين، بما يعزز الشفافية والمشاركة المجتمعية، ويتيح متابعة ما يتم إنجازه على أرض الواقع.

واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن القيمة الحقيقية للمنتديات الوطنية لا تتوقف عند طرح الرؤى والتوصيات، وإنما تقاس بمدى ترجمتها إلى سياسات وبرامج ومبادرات يشعر المواطن بأثرها المباشر، مؤكدة أن بناء الإنسان المصري، ورعاية الموهوبين، وتمكين ذوي الهمم، تمثل محاور مترابطة لتحقيق التنمية الشاملة وصناعة مستقبل أكثر قدرة على الابتكار والمنافسة.

مجلس النواب النائبة نجلاء العسيلي الرئيس عبد الفتاح السيسي مخرجات منتدى 2026

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